O'Connor assalta el liderat després d'un brillant triomf en solitari

Ben O’Connor (Decathlon AG2R) va protagonitzar ahir una gesta en solitari que li va permetre guanyar l’etapa a Yunquera, vestir-se de roig i destapar “el fantasma Kuss”, amb un avantatge en la general de 4:51 minuts sobre els favorits que recorda a la Vuelta 2023, quan el nord-americà, en una fuga similar, va treure un temps que va defensar fins a Madrid.

Així, l’australià va aconseguir imposar-se en solitari donant una absoluta exhibició de poder i desbanca l’eslovè Primoz Roglic com a líder de la general. Des del començament de l’etapa, que va sortir des de l’interior d’un supermercat de Jerez de la Frontera, l’alt ritme imperant en el pilot i els constants atacs dels corredors feien presagiar que la victòria es decidiria en la fuga en un terreny molt sinuós i de constant puja i baixa, ideal per als escapats.Després d’un intent fallit de fuga, es va formar l’escapada definitiva, en la qual es va colar O’Connor, a menys de dos minuts de distància dels líders a la general. El pilot va reaccionar tard per intentar neutralitzar els escapats i O’Connor va anar deixant enrere els seus companys d’escapada, fins que es va quedar en solitari en una arrancada a l’últim port puntuable del dia, a 30 quilòmetres del final. Amb un pedaleig àgil, l’australià fins i tot va treure més temps al pilot i es va vestir de roig en l’arribada a Yunquera.