Els favorits presenten candidatura a la victòria

La primera jornada de la tercera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica de Barcelona, amb la qual ahir va arrancar la competició que es prolongarà fins a finals d’octubre, va respondre a les expectatives amb la demostració del defensor del títol, l’Emirates Team New Zealand, així com de l’American Magic nord-americà i l’Alinghi Red Bull Racing suís, entre els aspirants.

Un vent de sud-oest (garbí) de 12 a 15 nusos (22 a 28 km/h) i un onatge de 0,5 metres amb mànigues de sis trams d’1,8 milles (3,3 km/h) van permetre quatre regates ràpides i unes bones condicions de navegació. L’Alinghi Red Bull Racing suís, amb Aranaud Psarofaghis i Maxime Bachelin com a timoners, va obrir la primera jornada amb una clara victòria sobre l’Orient Express Racing francès per 36 segons en el retorn de l’equip helvètic, guanyador de les edicions de la Copa del 2003 i el 2007. A la segona mànega el defensor del títol no va fallar i va guanyar el Luna Rossa italià, que va tenir alguns problemes. En el duel, a la tercera mànega, entre dos dels favorits, l’American Magic i l’INEOS Britannia, el triomf va ser per a l’equip nord-americà, mentre que el Luna Rossa es va rescabalar de la derrota i es va imposar en la quarta i última regata a l’Orient Expres, l’únic que es va quedar sense puntuar ahir.