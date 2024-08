El Lleida instal·larà la pantalla gegant i contracta Lleida TV

El Lleida CF va anunciar ahir que instal·larà una pantalla gegant vora el Camp d’Esports, assumint tots els costos, per poder seguir els dos primers partits a casa, davant de l’Atlètic Balears i Cornellà, que es disputaran a porta tancada. Ambdós partits es podran seguir a través de Lleida TV, que els emetrà en directe –programats el dissabte 7 i el 14 de setembre, a les 19.30– i també oferirà el senyal per a la pantalla gegant després que el club contractés els seus serveis.

El club va explicar, en un comunicat, que “torna a fer un important esforç econòmic per satisfer la demanda de l’afició blava assumint la totalitat del cost de la col·locació de la pantalla a l’exterior de l’estadi i del desplegament tècnic necessari per emetre el senyal amb la imatge dels dos partits”.Val a recordar que tant el club com posteriorment les penyes –amb una recollida de firmes a change.org que va superar els 440 signants– van demanar a l’ajuntament que s’encarregués de col·locar i pagar la pantalla gegant, com es va fer durant la final de l’Eurocopa d’aquest estiu. Tanmateix, el consistori va deixar clar des d’un primer moment que autoritzava la instal·lació de l’esmentada pantalla a l’exterior del Camp d’Esports, però que no es faria càrrec del cost de la instal·lació, com es va acabar confirmant ahir.Cal recordar també que el club va ser sancionat amb la disputa de dos partits a porta tancada pel llançament d’objectes al terreny de joc en el partit de play-offs a casa contra el Ieclà, que van acabar provocant la suspensió del partit en el temps afegit amb 0-1 al marcador després que una ampolla de plàstic impactés en el delegat visitant.El club va recórrer la sanció fins a arribar al TAD, que també la va ratificar. Per això, haurà de disputar la jornada 2, davant de l’Atlètic Balears, i la 3, davant del Cornellà, a porta tancada, en els que seran els dos primers partits al Camp d’Esports després de la instal·lació de la nova gespa, la qual cosa ha provocat que l’equip jugui fora tots els partits amistosos. De fet, els de Marc García disputen avui (19.00 hores) el seu últim test de pretemporada, visitant el Barbastre, també de Segona RFEF.