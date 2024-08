El Tàrrega, a semifinals

Publicat per IVAN FARRENY Verificat per Creat: Actualitzat:

El Tàrrega es va convertir ahir en el segon semifinalista de la Copa Lleida 2024, després de vèncer a domicili l’Alguaire (1-3), en un duel entre dos equips acabats de descendir a Segona Catalana. El triomf visitant es va forjar en una primera meitat molt efectiva, que va acabar amb un còmode 0-3 que va valer per assegurar l’accés. Així, el conjunt blaugrana s’uneix a l’Alcarràs com a equip classificat, després que els del Segrià, també de Segona, donessin la sorpresa eliminant el Juneda, de Primera, en el primer encreuament, disputat la setmana passada. Els dos equips esperen rival per a les semifinals. El de l’Alcarràs es coneixerà avui (19.00), en el duel entre Alpicat i Balaguer, mentre que l’última eliminatòria de quarts de final serà l’Artesa de Segre-Borges de demà (18.00), del qual sortirà el rival del Tàrrega. Malgrat que l’Alguaire va tenir una primera ocasió als peus de Manel Lozano, el Tàrrega va ser letal de cara a porteria. El primer gol va arribar en un xut des de fora de l’àrea de Bañuelos al minut 15 (0-1), tres minuts abans que els urgellencs tinguessin un penal a favor, que Vargas va convertir en el 0-2. Tot i que la distància al marcador fos notable, el domini del joc va ser semblant, però Valls va anotar el 0-3 abans del descans resolent una jugada individual i va donar pas a una segona part en la qual l’Alguaire ho va intentar, però es va trobar amb un Tàrrega ben ordenat, que només va concedir el gol en un penal que va anotar Lozano al 56 (1-3).

Els locals van tenir alguna ocasió més, malgrat que la més clara va ser per al Tàrrega, que va tenir un altre penal a favor per augmentar l’avantatge, però el va fallar per mantenir l’1-3 definitiu.