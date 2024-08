Derrota ajustada del Lleida Handbol en l'estrena

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida Handbol va perdre ahir per 24-25 contra el CH Ribes en el seu primer amistós de pretemporada, una derrota molt ajustada davant d’un rival de la mateixa categoria, la Divisió d’Honor Plata. L’equip lleidatà, que va començar els entrenaments dilluns passat, va acusar tant la falta de ritme com la càrrega de treball d’aquesta primera setmana.

Tant el Lleida Handbol com el Ribes van fer moltes rotacions per donar minuts a totes les jugadores. Ambdós equips van firmar un partit molt equilibrat, típic de pretemporada, amb moltes accions a la contra que van generar moltes arribades davant de les porteries. Va destacar el debut de la portera argentina del Lleida HC, Lara Peris, un dels fitxatges que ha fet l’equip de cara a aquesta temporada que ve. Igualment va destacar per l’equip local la també argentina Cati Casasola, que va ser la màxima golejadora, amb 10 gols. El tècnic lleidatà, Iban Raigal, va aprofitar el matx per donar minuts a cinc jugadores del juvenil. En resum, un bon test davant d’un equip amb el qual jugaran a la Lliga i que va servir per anar agafant el ritme necessari.El següent partit amistós de les jugadores que entrena Iban Raigal serà dissabte vinent, dia 31, també a casa i rebent el Schär Saragossa, que jugarà en un altre grup.