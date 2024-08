El Mollerussa surt de Montsó derrotat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Mollerussa va sortir derrotat ahir de la seua visita a Montsó per 1-0, amb la qual cosa l’equip que entrena Moha continua sense conèixer la victòria en el que va de pretemporada, en la qual ha patit derrotes contra l’Atlètic Lleida, el Binèfar i la d’ahir, amb dos empats davant de l’Albi i el Barbastre. L’equip de la capital del Pla d’Urgell va encaixar el gol que el va condemnar a la derrota als 30 minuts de joc, en una acció en la qual va marcar Muñoz. L’At. Montsó, que té com a entrenador al lleidatà Ismael Mariani, va tenir el premi al seu encert més gran, en un matx que va resultar equilibrat i en què el Mollerussa va deixar bons detalls, però es va mostrar inofensiu davant de la meta local. L’equip oscenc va tenir la seua primera ocasió en una rematada de Valencia i el Mollerussa ho va intentar amb un xut de Jofre. Va trencar la igualtat Muñi, que va rebre una bona centrada de Valencia per superar el porter del Mollerussa i anotar l’1-0. En la segona part, el guió va tenir pocs canvis i la igualtat seguia en el joc. Ni l’At. Montsó ni el Mollerussa van generar gaires ocasions clares, tot i que l’equip del Pla sí que es va atansar amb més intensitat a l’àrea rival. Una rematada de falta de Zourdine va ser la seua millor ocasió.

Tancarà la preparació el cap de setmana que ve amb un partit a casa i un triangular a Torà

El Mollerussa tancarà la seua preparació el cap de setmana que ve. Dissabte rebrà el Pobla de Mafumet i diumenge jugarà un triangular a Torà.