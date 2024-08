Nou test superat per l'AEM

L’AEM va sumar ahir un nou triomf (3-0) en el seu sisè amistós, en el qual va rebre a l’Osca, de Segona RFEF, i va saber superar-lo demostrant una versió efectiva i, com sempre, molt solvent. Quan falten dos setmanes per començar la Lliga, Rubén López va comptar només amb les jugadores del primer equip per primera vegada en pretemporada –tot i que una d’elles, Evelyn, no va jugar per molèsties– i va aprofitar un gran tram entre el final de la primera part i l’inici de la segona per segellar la quarta victòria de pretemporada amb gols de Gestera, Vero Herrera i Noe Fernández.Com ja li va passar en l’últim test davant del Cornellà, el conjunt lleidatà va sortir fred al partit i no es va trobar còmode en els primers minuts. Malgrat això, va tenir dos primeres ocasions en el primer quart d’hora, en una passada llarga, que Gestera va estar a punt d’aprofitar tot just arrancar i en una altra centrada de la càntabra al minut 15 a la qual no va arribar per poc Marina. El conjunt lleidatà pressionava alt contra un Osca que sortia amb la pilota jugada des de darrere, però no aconseguia robar a dalt per generar accions de perill, més enllà d’una rematada de Noe Fernández a passada de Loba, que va haver de ser substituïda després d’un mal gest del genoll en la disputa d’una pilota dividida i podria patir un esquinç. Després d’una fase sense ritme, l’AEM va accelerar en el tram final de part i, en dos minuts, es va posar 2-0. El primer va ser obra de Gestera, després de culminar una bona jugada trenada en la qual Marina Pérez li va filtrar una gran passada que la va deixar sola davant de la portera (1-0, 43). En l’última jugada abans del descans, Herrera va rematar un córner centrat per Marina per anotar el 2-0. Als sis minuts de la segona meitat, Marina, la més destacada de l’atac lleidatà, va forçar un penal que Noe Fernández va transformar en el 3-0 i donar pas a un segon temps amb molt poques ocasions. Les úniques clares també van ser lleidatanes, en un xut de Marina que va colpejar al lateral de la xarxa (58’), un cop de cap desviat d’Atiq en un córner (67’) i un xut centrat d’Abril (87’) que no van fer moure el marcador.

Rubén López: “Segur que serem molt difícils de guanyar”

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va fer autocrítica malgrat el triomf i va reconèixer que “hem estat imprecises amb la pilota i incòmodes a l’inici. Ens ha faltat frescor, però és normal perquè ha estat una setmana dura d’entrenaments amb dos partits”. L’entrenador va apuntar també que “la nostra tònica ja és tenir partits amb poques ocasions. És important ser efectives, perquè l’equip està molt compromès i segur que serem molt difícils de guanyar”.Sobre els reforços, va admetre que “a dalt tenim molt poca gent, però no hem trobat el que buscàvem. Si no hi ha una cosa que ens convenci no vindrà ningú aquesta última setmana de mercat”. “Sí que tenim algú encarrilat, però arribaria a mitjans de setembre perquè és lliure”, va afegir.