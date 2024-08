Roglic s'imposa a la Sierra de Cazorla i amenaça O'Connor

Primoz Roglic, en el moment de travessar la meta com a guanyador. - EFE

L’eslovè Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) es va imposar ahir en la vuitena etapa de la Vuelta a Espanya 2024, disputada sobre 159 quilòmetres entre les localitats d’Úbeda i Cazorla i en la qual va doblegar en l’esprint final Enric Mas (Movistar Team), mentre que l’australià Ben O’Connor (Decahtlon-AG2R La Mondiale Team) va conservar el liderat malgrat deixar-se 46 segons.

En un exigent final a la Sierra de Cazorla, amb 4,8 quilòmetres al 7,1% de desnivell mitjà i rampes al 20% en la seua part inicial i un brutal quilòmetre final al 13,5%, el colombià Harold Tejada (Astana-Qazaqstan) i el basc Oier Lazkano (Movistar Team), que havien protagonitzat l’últim atac de l’escapada, es van veure atrapats per Roglic i Mas, llançats a buscar un triomf que va caure del costat de l’eslovè, que s’adjudica la seua segona victòria d’etapa darrere de Pico Villuercas i ja és segon en la general a 3:49 del mallot roig d’O’Connor.En una jornada propícia per a la fuga, l’escapada va tardar a gestar-se, i tots els intents del primer tram de cursa van ser frustrats. Va ser el francès Quentin Pacher (Groupama-FDJ) qui es va animar amb un atac quan s’havia superat el quilòmetre 50 que va impulsar un trio format pel suís Mauro Schmid (Jayco-AlUla), el neerlandès Gijs Leemreize (Team DSM-firmenich-PostNL) i el colombià Harold Tejada (Astana-Qazaqstan). Els intents de fuga no van fructificar i a la rampa cap a la meta Roglic i Mas es van jugar el triomf, amb Mikel Landa entrant tercer.Per a la jornada d’avui, una altra etapa de muntanya molt dura, la novena, que recorrerà 178,5 quilòmetres entre Motril i Granada i que, amb més de 4.300 metres de desnivell a la zona de Sierra Nevada, podria ser determinant.