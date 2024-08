El Descens viu la seua festa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Descens Internacional del Cinca, una de les proves més emblemàtiques del calendari piragüístic estatal, va viure ahir la seua cita anual celebrant l’edició número 25, la més internacional, amb presència de palistes portuguesos i francesos, que van ocupar la zona alta de la classificació i amb una gran actuació del Sícoris Club lleidatà, que va acabar segon en la classificació de clubs. En total van participar en la prova 420 palistes, dels quals 120 ho van fer a la prova competitiva, mentre que uns altres 300 ho van fer a la popular.

Sota un cel núvol i una temperatura perfecta per al piragüisme, es va donar la sortida a les 9.30 a la prova competitiva i, deu minuts més tard, el president de la diputació d’Osca, Isaac Claver, va donar la sortida a la prova popular, juntament amb el president de la comarca del Baix Cinca José Javier Ferrer, l’alcalde de Fraga Ignacio Gramún, l’alcalde de Torrent de Cinca Rubén Morell i el diputat de les Corts d’Aragó Antonio Romero.L’embarcació més ràpida a recórrer els 19 quilòmetres del trajecte, que partia de Fraga, passava per Torrent de Cinca i acabava en Mequinensa, va ser el K2 dels francesos Nicolas Lambert i Tanguy Cattelle, que van fer un temps de 1h:14:11.Per clubs, el guanyador va ser el Club Náutico Crestuma de Portugal, que va sumar 433 punts, amb 18 medalles (9 ors, 6 plates i 3 bronzes), sent segon el Sícoris Club, que va sumar 315 punts, amb un total de 14 medalles (6 d’or, 5 de plata i 3 de bronze). El tercer lloc va ser per al Club Deportivo Monkayak Hiberus, de Saragossa, amb 179 punts i 5 medalles. El club francès Kayak Club Terre de Camargue-Le Grau Du Roi va ser quart amb 126, tot i que es va endur 8 medalles. El premi Valors del Cinca va recaure enguany en els agents del Seprona.