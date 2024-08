Norris venç a casa de Verstappen

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Lando Norris (McLaren) va avivar ahir el Mundial de pilots amb un triomf sense gairebé oposició al GP dels Països Baixos, casa del líder del Mundial, Max Verstappen (Red Bull), que es va col·locar primer després d’una mala sortida del seu rival, però que no va poder evitar el triomf d’un incontestable Norris.

L’anglès va tornar a depassar Verstappen després de 18 voltes i va dominar amb mà de ferro fins al final, avantatjant el neerlandès en més de 20 segons. La seua segona victòria en Fórmula 1 i la volta ràpida de la carrera, el deixa a 70 punts del liderat i aputa les seues opcions de títol. Carlos Sainz (Ferrari) va remuntar des de la desena plaça per ser cinquè, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) va caure de la setena a la desena plaça.El Circuit de Zandvoort va vibrar amb 305.000 espectadors a les grades durant una sortida dolenta de McLaren. No en va, Norris va ser depassat per Verstappen mentre l’altre cotxe papaia, el de l’australià Oscar Piastri, va cedir el tercer lloc al britànic George Russell (Mercedes). Tanmateix, Norris va controlar l’escenari i va avançar Mad Max per l’interior a la recta de meta quan començaven la volta 18. Amb destresa, el pilot britànic de McLaren va conservar el liderat durant la resta de la carrera i, a l’acabar 72è i últim gir a la pista, va creuar líder la bandera de quadres i va fer volta ràpida (1:13.817), demostrant el seu domini.La sortida dels bòlids papaia va contrastar amb la dels dos Ferraris, ja que d’una banda Sainz va superar el canadenc Lance Stroll (Aston Martin) i per un altre el monegasc Charles Leclerc també va guanyar llocs. Per la seua part, Fernando Alonso (Aston Martin), no va sortir tan bé com el madrileny i va ser depassat pel francès Pierre Gasly (Alpine). I tan sols vuit voltes li va durar ser inquilí de la vuitena plaça, ja que Sainz el va avançar i, posteriorment el madrileny va superar Gasly per posar-se sisè. Amb Norris còmode en el liderat, els focus es van centrar en aquell moment en la lluita pel podi, en què Leclerc va llançar un undercut en la volta 25 per inquietar Piastri i Russell. Dit i fet, el monegasc va passar del cinquè al tercer lloc a la volta 34, durant la qual Verstappen no era capaç de retallar el seu desavantatge respecte a un Norris que havia parat a boxes poc abans. Piastri va allargar més el seu primer stint i, quan va parar va aprofitar que tenia les rodes més fresques per dirigir-se cap al tercer lloc provisional del monegasc després de superar amb facilitat Russell. Mentrestant, Sainz va depassar Sergio Pérez (Red Bull Racing) a la volta 47 per ser sisè.A més, Russell va parar a boxes a la volta 55 i va perdre el cinquè lloc en favor de Sainz. Davant seu, Piastri va encalçar Leclerc mostrant un gran ritme, però quan va arribar a la seua altura no va ser capaç de depassar-lo, per la qual cosa el monegasc va aconseguir l’última plaça del podi al davant de l’australià.