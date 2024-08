Yates guanya en gran

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

En una etapa explosiva de principi a fi, el britànic Adam Yates va firmar una gesta amb una escapada en solitari que li va permetre apuntar al seu palmarès la novena etapa de la Vuelta a Espanya disputada entre Motril i Granada, de 182,2 quilòmetres, en la qual va mantenir el mallot roig de líder l’australià Ben O’Connor.

En fuga des de l’inici, la gesta de Yates (Bury, 32 anys) es recordarà molt temps. Una jornada de valents, d’atacs llunyans que va moure la general i va oferir moments d’alt voltatge. Premi major per al corredor de l’UAE, que en solitari va arribar a la meta de Granada per estrenar el seu caseller en la Vuelta, amb un temps de 4h:42:28, a una mitjana de 37,9 km/hora.Un altre heroi del dia, l’equatorià Richard Carapaz, va exhibir totes les seues cartes per a un segon lloc, entrant a 1.39 de Yates, que el va transportar al tercer lloc de la general. I el mateix líder, Ben O’Connor, encara va mostrar orgull per entrar tercer a meta i bonificar 4 segons dins del principal grup perseguidor, on van entrar també Enric Mas, Mikel Landa i Carlos Rodríguez, tots a 3.46 de Yates.La classificació general es va animar de manera una mica inesperada. Favorits secundaris van prendre la paraula, i de quina manera. O’Connor va resistir per mantenir el liderat. El segueixen Roglic a 3.53, Carapaz en podi a 4.32, quart Enric Mas, que ho va intentar a Hazallanas a 4.35, Mikel Landa cinquè a 5.17 i Carlos Rodríguez és novè a 6.00.Era temuda la jornada de Sierra Nevada, per a molts la més dura de la present edició, en qualsevol cas una cita clau per perfilar la general. A més, la història va refrescar memòries: Valverde va perdre la Vuelta 2006 per aquests escenaris en benefici de Vinokúrov. Al davant es va formar aviat una fuga amb 26 corredors, cap del Decathlon del líder O’Connor, tampoc del Red Bull de Roglic.A meitat d’etapa va començar la part interessant, esperaven tres ports de primera encadenats. Pujant el primer d’aquests, el port del Purche (1a, 8,9 km al 7,6) es va filtrar la fuga. Van quedar-ne vuit davant, amb majoria absoluta de l’UAE, que portava Soler, Yates i Jay Vine. Yates va coronar primer i es va llançar a per l’etapa.

Un abandó per covid i un altre per un cop de calor

L’italià Antonio Tiberi va haver d’abandonar ahir a causa d’un “cop de calor” que li va causar marejos, va informar l’equip del ciclista, que era quart a la general. També va abandonar el portuguès Joao Almeida (UAE), en el seu cas a causa d’un positiu per covid. La Vuelta té avui jornada de descans i demà sortirà des de Galícia.