Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Superada l’aturada estiuenca, aquest cap de setmana el Circuit d’Estoril torna a acollir les carreres del Campionat d’Espanya de Superbike, on l’equip lleidatà Andotrans Team Torrentó ja està llest per competir amb els seus dos pilots, Harry Khouri i Sviat Pylypenko, en la categoria de Supersport Next Generation. L’equip arriba amb la confiança dels bons resultats anteriors.