El Llista aixeca el teló

El Lleida Llista va posar ahir en marxa el que serà el segon projecte amb Edu Amat al capdavant de la banqueta. Arranca amb tres cares noves a la plantilla i amb l’objectiu de no patir tant com en el curs passat. Ho fa de nou amb presència a Europa a més de les competicions domèstiques. “Hi ha una diferència respecte a l’any passat. Dèiem que era un canvi de cicle, que havíem de pensar a salvar-nos, cosa que vam complir però aquest és un segon pas en aquest projecte i com a club i com a grup hem de ser ambiciosos”, explicava Amat.

“Hi ha un grup amb molta fam i un dels objectius és que siguem capaços de guanyar qualsevol equip en qualsevol circumstància. A un partit hem de ser perillosos davant de qualsevol”, va afegir.Respecte a la passada temporada continuen a la plantilla Martí Zapater, Javi Sánchez, Nuno Paiva, Sebas Moncusí, Sergi Duch, Nico Ojeda i Jordi Badia, absent en aquesta primera sessió per motius personals. Els tres fitxatges són Antonio Chino Miguélez, Darío Giménez, que torna al club, i Fran Tombita Torres, que amb 19 anys arriba cedit pel Liceo. “Soc un jove amb ambició i vinc aquí per millorar i ajudar l’equip”, va explicar ahir durant la seua presentació. Les baixes són les de Xavi Aragonès, Sergi Folguera i Julián Martínez.Quant a l’staff tècnic, a part d’Amat continuen David Carrasco com a segon, David Ballestero com a preparador físic i Nunci Español com a doctora. S’incorporen Marc Bonilla com a fisioterapeuta i Àlex Ibarz com a assistent i, en les tasques de delegat, entra Miquel Àngel Fuentes, que s’afegeix a Salva Rosell i Pam Queraltó.Edu Amat va admetre que “ja teníem ganes de tornar a la pista, tres mesos d’aturada és molt temps”, de forma que considera fonamental “fer una pretemporada adaptant-nos a aquest llarg període d’inactivitat. Ara toca agafar ritme i sí, ja en teníem ganes”, va insistir.Sobre les sis setmanes ue queden al davant, va dir que “el més important és no patir lesions ni contratemps, ja que venen d’aquesta aturada llarga. Ara han d’agafar el to competitiu, la dinàmica d’entrenar cada dia i evitar lesions greus perquè puguem treballar bé aquest temps”.El tècnic està convençut que els espera una altra Lliga exigent. “El nivell mitjà s’està igualant molt, serà una altra Lliga molt competida i els equips s’han reforçat bé. Tornarà a ser complicat cada setmana sumar els tres punts”, va assenyalar en aquest sentit.El Llista jugarà demà el seu primer amistós. Serà a l’Onze de Setembre davant del Bell-lloc, equip que ha pujat a Nacional Catalana. El matx es jugarà a les 20.00 i serà amb entrada gratuïta.

L’Alpicat es posa a prova davant d’Espanya Sub’19 i perd per 3-0 L’Alpicat es posa a prova davant d’Espanya sub-19 i perd per 3-0

L’Alpicat, amb molt pocs entrenaments encara, va disputar ahir el seu primer amistós i ho va fer al CAR de Sant Cugat davant d’un rival de gran nivell, la selecció espanyola sub-19, que es va imposar per 3-0. Jordi Expósito es va mostrar “molt content” del seu equip. “Nosaltres portem tres entrenaments, literalment, i ells porten des del 2 d’agost perquè estan preparant el Mundial d’Itàlia. Hem perdut en una contra i dos gols de llançament directe, l’últim a falta de 40 segons, i els hem jugat de tu a tu durant molts minuts del partit”.