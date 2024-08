Estrena amb triomf

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va saldar amb una còmoda victòria per 4-1 davant del Reus el seu primer amistós de pretemporada. Després d’iniciar els entrenaments dilluns i, per tant, malgrat portar acumulats molt pocs entrenaments, l’equip de Lluís Rodero no va tenir dificultats per superar un equip que milita a Nacional Catalana. El tècnic lleidatà tenia sis baixes, circumstància que es mantindrà fins que finalitzi el Mundial d’Itàlia el 21 de setembre. Les quatre argentines, Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini i Gimena Gómez, estan treballant amb la selecció, mentre que Victòria Porta ho fa amb Espanya, que també té Anna Salvat, encara que la portera entrena com a reforç per si es lesionés alguna de les dos porteres titulars.

Els quatre gols del Vila-sana els van anotar els seus tres fitxatges. Dana Antón va obrir el marcador en el minut 12; Ana Horche va fer el 2-0 al 14; Laura Pastor va firmar el 3-0 al 15 i Horche va repetir el 20 per posar el 4-0 amb el qual es va arribar al descans. A la segona meitat el Reus va marcar el 4-1 final per mediació d’Iria Guillén.Després del matx, el tècnic Lluís Rodero es va mostrar satisfet del primer test. “Han treballat bé tenint en compte que portem pocs dies i amb prou feines hem pogut treballar algunes coses en defensa. Estic content, ens hem posat 4-0 i després l’equip s’ha relaxat”, va explicar el tècnic, que, d’altra banda, va destacar que “el partit no deixava de ser un entrenament més. També ens falta la meitat de l’equip”, va recordar. Sobre el treball de les joves, entre elles Maria Parrot, de 16 anys, va dir que “han tingut disciplina i han jugat molt ordenades”. El pròxim amistós de l’equip serà dimarts, també a casa, davant de l’Alpicat.