Marc Márquez aconsegueix el seu primer triomf amb Ducati en gairebé 3 anys

Marc Márquez (Ducati Gresini) ha aconseguit el seu primer triomf com a pilot Ducati, després d’imposar-se amb molta autoritat en la prova esprint del GP d’Aragó de MotoGP, disputat en el circuit de MotorLand Aragó. Més de mil dies després, el vuit vegades campió del món torna al calaix més alt del podi, en una prova que ha liderat de principi a final en un dels seus circuits favorits per aconseguir el seu primer triomf en una esprint, un format que es va instaurar la temporada passada.

El cerverí ha dominat amb solvència totes les sessions del cap de setmana i al matí ja ha aconseguit la 'pole position', que també ocuparà en la carrera llarga de demà diumenge, amb vuit dècimes respecte al segon classificat, Pedro Acosta (GasGas), que ha perdut una posició en la prova esprint i ha acabat tercer.

Per davant del murcià ha acabat Jorge Martín (Pramac Racing), que ha aprofitat la decebedora actuació de Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), que ha passat del tercer lloc en graella al novè en la línia de meta, per tornar a recuperar el lideratge del Mundial de pilots. Tanmateix, el madrileny no ha tingut cap opció de lluitar-li el triomf a Márquez, que s'ha escapat des de la sortida i li ha tret més de tres segons en només 11 voltes.

Àlex Márquez també ha tingut una bona actuació i, després de classificar-se a cinquena plaça en la Q2, ha aprofitat que Bagnaia ha començat a perdre moltes posicions i ha acabat l'esprint en quarta posició.