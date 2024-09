Exhibició blaugrana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Set gols, tres pals i un gol anul·lat, però sobretot la sensació que Hansi Flick ha trobat la tecla per a una golejada i un futbol que feia molt que no es veia per part dels blaugranes, un 7-0 davant del Valladolid per seguir a dalt a la taula en solitari i demostrar que continua amb el seu particular flow. I és que tot va funcionar al Barça. En atac i en defensa, en el col·lectiu i en l’individual. El far va ser de vegades Dani Olmo, altres Lamine Yamal i va lluir sobretot Raphinha, autor d’un triplet, el primer de la seua carrera professional. Sense Marc Bernal, que estarà molts mesos de baixa per una greu lesió, Flick va apostar per Marc Casadó en el mig camp i respecte a l’onze davant del Rayo estava cantat que Dani Olmo seria titular. L’altra novetat va ser Alejandro Balde per l’esquerra. Pedri, tocat davant dels vallecans, també va estar de sortida. Però malgrat que els focus podrien centrar-se en Lamine Yamal, en Lewandowski o en Olmo, el protagonista va ser Raphinha, un stakhanovista del futbol, moltes vegades criticat pel barcelonisme, però que, com va passar a València, o a Vallecas, va tornar a ser diferencial. Seu va ser l’1-0, després de jugar amb mestria a l’espai. La passada de Cubarsí va ser fantàstica i el brasiler va realitzar un gran control orientat amb el pit i va rematar creuat davant de la sortida de Hein en el minut 20. Però en aquells primers vint minuts van passar moltes coses més. Es va veure com connectava Olmo amb tot el front d’atac i la facilitat de l’egarenc en la rematada i en la combinació. Olmo, de fet, va rematar al pal en el minut 4, a passada de Lewandowski, i el nou va marcar després d’un gran rematada de Raphinha rebutjada pel porter. Tanmateix, Olmo estava en fora de joc quan va rematar. Va basar el seu joc el Barça en el desbordament de Lamine per la dreta, la mobilitat de Raphinha, la capacitat de barrejar d’Olmo i la genialitat de Pedri, sempre atent per filtrar passades. El 2-0 va arribar el 24, amb un gran passada de Lamine sobre Lewandowski i un control encara millor del polonès, que va baixar la pilota i va rematar amb l’esquerra.

Després d’una altra rematada d’Olmo al pal en el 41, aquesta vegada després de demostrar que és capaç d’armar la cama en dècimes de segon, va arribar el 3-0 a la sortida d’un córner llançat per Raphinha i que Kounde va rematar l’escaire.Va continuar fluint el Barça en l’inici del segon temps. En el primer quart d’hora es va apuntar al showtime, amb accions en les quals van brillar Olmo, Lewandowski, Raphinha i Lamine, el pòquer de davanters. El polonès fins i tot va tornar a rematar al pal en el 57 a assistència de taló de Lamine.Fins que va arribar Raphinha en el 64 per resoldre un embolic a l’àrea i anotar el 4-0, però no es va conformar el Barça amb això. El brasiler, el millor ahir, va ser el protagonista del 5-0, en una altra meravellosa acció de Lamine Yamal. Raphinha va definir amb qualitat per sota de les cames de Hein en el 72.Dani Olmo va firmar el 6-0 en el 82 en una acció en la qual va demostrar tot del que cosa és capaç, amb fermesa i qualitat, i Ferran Torres va tancar el marcador després d’una assistència de Raphinha (7-0, min. 85). El brasiler es va endur la pilota a casa, Flick va escoltar l’escalf de la grada i va sortir victorejat. El Barça funciona.

Hansi Flick: “Calia donar-ho tot des del primer minut”

L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va destacar després del partit que els seus jugadors van entendre que havien de “donar-ho tot des del primer minut”. Flick va celebrar “la bona connexió amb els aficionats” i va assegurar que “avui se sentia una cosa especial a l’estadi”, que va ajudar al rendiment dels jugadors. “L’equip tenia fam després de cada gol i atacàvem per marcar-ne un altre. Això és una cosa bona i enorgulleix els aficionats”, va assenyalar.Preguntat pels càntics de l’afició corejant el seu nom, l’entrenador va admetre que el fan “sentir orgullós”, però va posar èmfasi que “només estem en el quart partit” i, tot i que “la situació és bona”, encara queda “un llarg camí al davant fins a final de temporada” i volen “fer-ho cada dia millor”.