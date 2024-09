«Som aquí per omplir el Camp d'Esports»

Com estan sent els seus inicis al Lleida?

Ara mateix és tot meravellós, però el context ho facilita molt, perquè encara no estem competint i no dona lloc a decisions gaire polèmiques. La vida aquí és meravellosa i el club et dona totes les eines necessàries.

Es nota el pes d’un club com és el Lleida a l’hora ser-ne el tècnic?

Segur que es notarà, però encara no ho hem pogut viure. En la pretemporada s’ha demostrat que hi ha molta massa social i per a mi això dona una motivació que cal aprofitar.

Com han preparat la campanya, jugant fora i sabent que començaran sense públic a casa?

Hem assimilat que el nostre context actual serà competir així, gairebé sense afició. Ho hem portat bé i amb bons resultats, però està clar que desitgem que acabi aquesta travessia i poder jugar amb l’afició.

El club assumeix el repte de millorar la temporada anterior. Al vestidor també s’ha marcat aquesta meta de l’ascens?

Et diria que al vestidor hi ha paraules que són gairebé tabús, perquè no ens faran cap bé. Marcar-nos un objectiu que no sigui guanyar l’Eivissa seria estúpid, perquè no ens ajudarà en res. Però no és perquè tinguem por d’això ni res d’això. Tots sabem, des que vam firmar el contracte, a què hem vingut al Lleida. No cal que ho diguem totes les setmanes perquè no ens ajudarà en res i l’únic que pot generar són frustracions.

A nivell general, com veu el nivell del grup 3?

Des que hi soc, crec que és l’any amb més nivell. No només perquè la zona alta tingui equips potentíssims, sinó que després la zona mitjana és eterna, amb equips amb plantilles molt compensades. Això fa que mai tinguis un partit fàcil.

En relació amb això, és important tenir un equip adaptable a molts contextos?

La plantilla ha d’estar feta per jugar més al Camp d’Esports, però cal tenir aquesta adaptabilitat. I he de reconèixer que em diverteixo molt quan veig un equip amb aspiracions baixar al fang i competir en contextos difícils. És una cosa tremenda, perquè marca el nivell d’un equip que no necessita el comfort de jugar a casa, sinó que sempre està a l’altura.

Parla del conjunt de l’equip, però com definiria el Marc Garcia entrenador?

En el dia a dia soc molt pesat, insuportable i molt exigent, sobretot per a l’staff, amb els jugadors intento frenar una mica. Soc molt treballador, però soc passional i intens i m’agrada que la meua plantilla transmeti això i tingui identitat perquè la gent de Lleida sàpiga què volem i que venim aquí amb un objectiu que cal complir.

Va dir davant de la premsa que és la millor plantilla que ha tingut. Això suposa un repte per a vostè..

Sé que el discurs habitual és el contrari, perquè sé la pressió que m’estic posant. És un repte però també és una passada, perquè tots els entrenadors volem tenir tanta gent amb aquest talent.

Una altra de les motivacions també ha de ser que l’afició torni a disfrutar amb l’equip?

És la principal raó per la qual som aquí, per omplir el Camp d’Esports. El que està clar és que no podem demanar al públic que vingui si no li donem alguna cosa que valgui la pena. Ho hem d’assumir i si la gent no ve segurament els responsables serem nosaltres.