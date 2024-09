Estrena sense gols

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou Lleida CF de Marc Garcia no va trobar la manera de passar de l’empat a zero en el seu debut de Lliga al camp de l’ascendit SD Eivissa, que es va conformar clarament amb l’empat a partir del minut 60, quan les forces van començar a flaquejar, i va fer que l’estrena del renovat projecte blau acabés amb un punt sumat que pot tenir gust de poc.

El conjunt blau va ser lleugerament superior al rival, dominant la possessió i passant la major part del partit en camp contrari, però li va costar arribar a l’àrea, i les poques vegades que va trobar la fórmula per fer-ho va topar amb el porter local Torrelavid.La filosofia Marc Garcia va tardar poc a fer-se notar. El joc combinatiu i la recerca dels espais al mig eren presents ja a les primeres accions de partit, totes amb sortida de pilota des de darrere i dirigides per Fuentes. D’aquesta manera, el Lleida podia viure en camp contrari a l’espera de buscar un forat en la defensa rival o una jugada a pilota parada, un aspecte molt treballat pel nou cos tècnic. De fet, la primera ocasió del matx va arribar en un córner en el minut 5. Adri Gené, encarregat de servir tota pilota aturada, va posar la bimba al cap de Naranjo i aquest, al segon pal, va rematar centrat perquè el porter Torrelavid tornés a enviar la pilota a córner sense més complicacions.La veritable ocasió de perill per al Lleida va arribar en el minut 28, quan Naranjo es va quedar sol davant del porter en un contraatac. El punta blau va definir amb l’exterior ras des del punt de penal però el seu tret va trobar el cos del porter. El rebuig li va caure a Adri Gené, que acompanyava la jugada, però el porter Torrelavid va estar molt atent sortint a empetitir tots els espais possibles al lleidatà, que també va estavellar la pilota contra el cos del porter.Set minuts després, en el 35, l’Eivissa hauria pogut avançar-se en l’única ocasió que va tenir. Nofre Riera va penjar una falta lateral i en el punt de penal va rematar de cap només Xesc Navalón. Iñaki, que va guanyar la partida al nouvingut Parra com a titular, va fer l’estàtua però per sort va veure com la pilota s’estavellava al travesser i evitava un gol que hauria estat immerescut pel que cosa havien ofert els locals. La primera part no va tenir més ocasions malgrat el domini del Lleida, que tampoc arriscava a l’hora d’anar a buscar el gol.El segon temps només va tenir una ocasió clara, i va ser per al Lleida a l’hora de partit. Una pilota aèria a l’esquena de la defensa va trobar un bon desmarcatge d’Unai Garcia, però el nou extrem del Lleida va arribar forçat dins de l’àrea i amb el porter molt a sobre seu, va posar la punta de la bota per intentar una vaselina que se’n va anar lleugerament desviada.L’última mitja hora va oferir un escenari ple de fatiga i poca acció, en què l’Eivissa firmava l’empat i el Lleida, entre el físic i el fet de no voler arriscar, es limitava a intercanviar passades horitzontal.

El nou entrenador del Lleida, Marc Garcia, va declarar que “tot punt fora de casa ha de ser ben rebut i més si l’equip ha competit”. Garcia va afegir que “és cert que potser hem estat superiors però també en atac ens han faltat idees i fluïdesa amb la pilota. Principalment a l’hora de triangular i combinar amb cap”.

El tècnic valencià va destacar el treball dels seus a l’afirmar que “estic content per com hem competit, hem sabut no perdre el partit i això és important. Hi ha moltes vegades que per buscar la porteria rival comets un error en què t’agafen desprevingut i encaixes gol”. Marc Garcia va continuar dient que “hem tingut aquest tipus de situacions controlades durant tot el partit i estic content perquè hauríem pogut cometre errors estúpids”.

Per la seua part, el central José Solbes va declarar que “he tingut bones sensacions amb l’equip, hem estat superiors i al final els resultats són detalls que avui no s’han produït però cal valorar positivament l’empat”. Finalment, Adri Gené va destacar que “és una emoció molt gran representar el Lleida i sentir-se important en aquest equip”. Gené va finalitzar dient que “veig molt bé aquest grup, ara toca fer-se forts a casa”.