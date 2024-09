El Torà estrena gespa davant del Guissona i el Mollerussa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Club de Futbol Torà, de Tercera Catalana, va organitzar ahir un triangular de festa major per poder inagurar la nova gespa artificial del camp de futbol municipal de les Pedrisses, que fins ara havia estat de terra. Segons el club local, a l’acte van acudir, aproximadament, unes 350 persones, que van poder veure dos equips de categoria superior, el Guissona de Segona Catalana i el Mollerussa de Tercera Federació, que va tancar la seua pretemporada en aquest triangular.

El torneig, que tenia un format de tots contra tots i els partits duraven 45 minuts, va ser inaugurat pel Guissona i el conjunt local. El resultat final va ser d’1-2 favorable per als visitants, que van fer valer la seua superioritat al camp.En el segon partit, el Mollerussa, malgrat estar tres categories per sobre del seu rival, va caure per 1-0 davant el Guissona, que amb aquest triomf es proclamava campió del torneig. Finalment, en l’últim matx de la tarda, el Mollerussa es va imposar per 4-1 al Torà, aconseguint així la primera victòria de la pretemporada.Abans de participar en aquest torneig i tancar la preparació per a la temporada 2024/2025, el club de la capital del Pla d’Urgell va disputar sis encontres, en els quals va aconseguir tres empats i tres derrotes. En el seu penúltim amistós, disputat dissabte passat, es va enfrontar a la Pobla de Mafumet, equip de la Lliga Elit, contra el qual va empatar 2-2 a casa. Els altres dos empats de la pretemporada van ser davant de la Unió Esportiva Barbastre (0-0), un equip que està una categoria per sobre del club lleidatà, i davant de l’Albi (1-1), un conjunt que la temporada que ve jugarà a Segona Catalana.Respecte a les derrotes, els del Pla d’Urgell van caure fins en tres ocasions en aquesta pretemporada. La primera va ser en el seu debut contra l’Atlètic Lleida per 0-1. La segona va ser amb el Binèfar, de Segona RFEF, per 1-2 i l’última davant de l’Atlètic Montsó fora de casa per 1-0.Després d’haver conclòs la pretemporada, el pròxim enfrontament dels de Moha serà el 8 de setembre al Municipal de Mollerussa davant del CP San Cristóbal en la jornada inaugural del grup cinc de Tercera Federació.