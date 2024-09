Detingut Rafa Mir, futbolista del València CF, per una denúncia d’una dona per presumpta agressió sexual

El davanter Rafa Mir durant la seua presentació com a nou fitxatge del València, aquest dijous a l’estadi de Mestalla.EFE/ Kai Försterling

Publicat per Agencias Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha detingut Rafa Mir, futbolista del València CF, per una denúncia interposada per una dona per presumpta agressió sexual, segons han informat fonts de la investigació.

La denúncia l’ha interposat una dona de 25 anys que va manifestar que havia estat víctima d'una agressió sexual juntament amb una altra dona, de 21 anys, al domicili particular de Rafa Mir.

En els fets, segons el relat de la denunciant, hi hauria participat un altre home, que és cerca per la seua presumpta implicació en l’agressió sexual patida per aquestes dos dones.

L’arrest de Rafael Mir és va produir ahir dilluns en el marc d’una investigació que ha estat declarada secreta per ordre judicial. El davanter del València CF continuava aquest dimarts a última hora del matí en dependències de la Comandància de la Guàrdia Civil.