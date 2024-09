Isaac Fernández dirigeix la primera sessió al Cadí

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Isaac Fernández, anunciat diumenge com a nou tècnic del Cadí la Seu, va dirigir ahir la seua primera sessió d’entrenament al capdavant de l’equip, que va arrancar dijous la pretemporada. Tanmateix, ahir també va estrenar el nou parquet del Palau d’Esports de la Seu d’Urgell, una vegada acabada la instal·lació de la nova superfície, que va obligar a traslladar els primers entrenaments a Sant Julià de Lòria (Andorra), encara dirigits per Fabián Téllez.

Davant de la seua sobtada sortida cap a la G-League, la lliga de desenvolupament de l’NBA, el club urgellenc va reaccionar ràpid i va posar Fernández al capdavant del projecte, després de sis temporades al Barça CBS. “Estic molt agraït a tota la gent del club que ha pensat en mi en el moment en el qual va sortir l’oportunitat”, va declarar Fernández en les seues primeres paraules com a nou tècnic del Cadí, un club que “des de fora feia certa enveja, perquè veies com el pavelló s’omplia per animar a l’equip i un dels objectius és que això no es perdi i que la gent se senti identificada amb una manera de jugar i estigui orgullosa del nostre treball”, va afegir.Després de la primera jornada al càrrec, va assumir que “tot ha estat molt precipitat, però toca adaptar-se i soc molt feliç de començar”. A més, sobre la plantilla, amb nou de les onze jugadores noves, va apuntar que “les primeres impressions són bones. Tenim un grup jove, que juga amb molta alegria i les jugadores físicament estan molt bé.” “Avui ha estat la primera presa de contacte, també amb l’staff, i les primeres impressions són bones. L’equip va arrancar la pretemporada amb unes idees que mantindrem i veurem com funcionen durant la preparació”, va explicar el tècnic.Fernández va assumir que “tenim molta feina al davant, però segur que la traurem. La idea és que aquestes primeres setmanes hi hagi molt volum de treball i anar ajustant l’equip a mesura que s’atansi l’arrancada de la competició”. “L’amistós de divendres contra el Tolosa serà una bona presa de contacte”, va comentar.