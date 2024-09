“Estem millor que abans”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va assegurar ahir que l’entitat està “més forta que mai” i va advertir que “molt hauran de treballar els desestabilitzadors d’enfora per fer trontollar una institució que aviat complirà 125 anys de vida”.

“Els atacs continuaran. Quan tornem a anar bé, casualment torna a aparèixer el cas Negreira. Un cas que no s’aguanta per cap costat”, va afirmar Laporta, que va comparèixer en roda de premsa, després del tancament del mercat estival, a l’Auditori 1899. El màxim dirigent blaugrana va reivindicar el treball que està fent la directiva per revertir la delicada situació econòmica del Barça i el del seu director esportiu, el portuguès Deco, per millorar la plantilla. “Estem molt satisfets amb el seu treball. Gràcies a ell tenim Flick. Ha fet una gran feina per renovar els joves i és l’artífex dels fitxatges de Dani Olmo i Pau Víctor i també de la contractació dels preparadors físics, una de les claus d’aquest inici de Lliga tan positiu”, va afegir.En aquest sentit, Laporta no va voler confirmar si hi havia hagut acord per incorporar el davanter de l’Athletic Nico Williams, però va negar que el fitxatge s’hagués frustrat per les regles del control financer de LaLiga. “A la regla de l’1:1 no hem arribat perquè no hem volgut, altrament hauríem firmat un contracte d’equipament esportiu que crec que és millorable. La firma de l’acord de patrocini de la samarreta (amb Nike) ens permetia inscriure sense tantes dificultats, però el tempo esportiu no sempre coincideix amb el tempo econòmic. Serà el millor contracte del món del futbol”, va explicar.Laporta va anunciar que “ben aviat” presentaran els comptes del club, que el curs passat van demostrar “resultats ordinaris positius”, una cosa que “feia set anys que no passava”. I que s’ha arribar a “un rècord històric en patrocinis i en marxandatge”. Tanmateix, va admetre que al Barça encara li falten “60 milions” per arribar a la regla 1:1 que li permetria inscriure jugadors amb normalitat, una cosa que espera “aconseguir a l’octubre”.Però els problemes de fair play persegueixen cada estiu el Barcelona des que Laporta va iniciar el seu segon mandat. Fins i tot amb grans sortides, com la d’Ilkay Gündogan, un dels millors jugadors de la temporada passada, però que va tornar al Manchester City després de només un curs com a blaugrana. En el seu comiat a les xarxes socials, va assegurar que era per ajudar el club econòmicament. Però Laporta va oferir una altra versió: “Després d’una reunió amb Flick i una valoració de la situació de la plantilla, ell ha decidit que volia anar-se’n. Ha estat una decisió única i exclusivament esportiva. Que ha tingut un impacte econòmic en el nostre estiu? Sí, però ha estat esportiva”, va concloure.

Acte a Lleida de Som un Clam, grup opositor a Laporta

La plataforma Som un Clam, liderada per Joan Camprubí Montal, net i besnet d’expresidents del FC Barcelona, va reunir ahir a Lleida uns 200 socis i penyistes, mobilitzats per la situació econòmica i institucional que viu el club i pel risc d’extinció del seu model social. Entre les conclusions de la jornada, es va comentar que hi ha una realitat paral·lela i fictícia que projecta el club cap als socis, en lloc de la greu situació d’emergència que pateix. Es va insistir en la necessitat dels socis de poder fer valer la seua condició de propietaris per demanar transparència i responsabilitats durant la pròxima assemblea, que ha de ser presencial i no telemàtica, sense excuses. Aquest grup opositor a Laporta va celebrar la bona arrancada de l’equip a les ordres de Flick. Van destacar que el seu posicionament sempre serà donar suport a l’equip, però que no pot amagar una situació crítica, un mal estructural, que l’actual junta no ha estat capaç de redreçar en més de tres anys de mandat. La presentació pública de la plataforma tindrà lloc a l’octubre.

Fermín es lesiona amb la sub-21 i podria estar un mes de baixa

El blaugrana Fermín López es va lesionar ahir amb la selecció espanyola sub-21 durant un entrenament. A falta de fer-li una ressonància, tot apunta que es tractaria d’una ruptura de fibres al quàdriceps esquerre que el mantindria entre tres i quatre setmanes de baixa. El centrecampista, després de ser convocat amb la selecció espanyola absoluta i l’olímpica durant aquest estiu, va ser cridat per Santi Denia per formar part de la convocatòria de la sub-21.Malgrat que portava una gran càrrega de partits, el centrecampista blaugrana va voler entrar al grup de Santi Denia per als duels davant d’Escòcia i Hongria.