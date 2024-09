Lleida TV emetrà els partits a casa de l'AEM a través de 'Lleida en Joc'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de l’AEM, Paco García, va formalitzar ahir la renovació de l’acord de col·laboració entre el club i Grup SEGRE, pel qual aquesta temporada, com a novetat, s’emetran a través de Lleida TV els partits a casa del primer equip femení, que competeix a Primera RFEF, la categoria de plata del futbol espanyol.

El programa Lleida en Joc continuarà assumint les retransmissions dels partits, com ha fet les darreres quatre temporades –les dos últimes ja dins del Grup SEGRE. En els partits fora de casa es mantindrà el format radiofònic en streaming a través de Segre.com i els duels que es disputin al Recasens es retransmetran en directe per Lleida TV, també a través de Lleida en Joc, que ha estat seguint l’equip en les últimes quatre temporades –llavors com l’únic mitjà de tot Espanya que retransmetia tots els partits d’un equip femení– i arrancarà la cinquena donant difusió al conjunt de Rubén López.Així, el Grup SEGRE es converteix en el mitjà oficial del club i complementarà les seues retransmissions –que continuaran comptant amb la narració de Miquel Pascual– amb un seguiment exhaustiu a través de SEGRE i de Lleida TV, a més de les xarxes socials de SEGRE i de Lleida en Joc.La temporada del conjunt lleidatà arrancarà aquest diumenge (12.00 h) a casa davant de l’Alhama, en el que suposarà la primera retransmissió televisiva després de l’acord formalitzat ahir amb el cap de recursos humans de SEGRE, Santi Sans.A més, dimecres vinent dia 11, el club debutarà a la Copa de la Reina, al camp del Balears (18.00 hores) i disputarà la jornada 2 al camp del Barça B, el vigent campió de Lliga a Primera RFEF.

El Lleida obrirà la Fan Zone a les 18.00, amb senyal de Lleida TV

El Lleida CF va anunciar ahir els detalls de la Fan Zone que instal·larà aquest dissabte, davant de l’Atlètic Balears, i el següent, davant del Cornellà, a la porta 4 del Camp d’Esports per viure els dos partits que l’equip ha de disputar a porta tancada. El club obrirà la zona d’animació a les 18.00, una hora i mitja abans que arranqui el partit (19.30 h), que es podrà seguir en una pantalla gegant amb senyal de Lleida TV, que l’emetrà en directe. A més, el club també va anunciar que l’accés serà lliure i que a la Fan Zone hi haurà barres de bar per consumir begudes, a més de música. La botiga també obrirà de 17.30 a 19.30 h i de 21.30 a 22.30 h.