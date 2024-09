Un plàcid primer test

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Robles Lleida va superar ahir amb facilitat el CB Balaguer (72-43) en el primer test de pretemporada de l’equip del Segrià, que aquesta temporada compta amb sis jugadores renovades de la passada i quatre cares noves en la segona temporada de Rubén Petrus com a entrenador.

L’equip bordeus, a més, va anunciar ahir la renovació com a patrocinador principal de Robles Transport, que ja donava nom a l’equip la temporada passada, encara que llavors la denominació de l’equip era Robles Força Lleida i per a la present temporada quedarà en Robles Lleida.Les de Petrus es van mostrar molt superiors durant tot el partit davant d’un Balaguer que competirà en Supercopa, la categoria immediatament inferior a la del Robles (Lliga Femenina 2), després de segellar l’ascens el mes de maig passat. Després d’una arrencada igualada en els primers cinc minuts (9-7), les locals van anar ampliant la renda al marcador fins al 24-13 amb el qual va acabar el primer quart.El Robles Lleida va seguir encertat de cara a cistella i se’n va anar guanyant de 22 al descans (42-20), una distància que es va establir en 29 punts al final del partit (72-43), tot i que en alguns moments va arribar a superar els 30 de diferència.

CaixaBank amplia el seu patrocini amb el club

CaixaBank i el Força Lleida van escenificar ahir el seu acord per a la renovació i ampliació del patrocini per a la present temporada, mitjançant el CaixaBank es manté com a partner principal de l’entitat i com a soci financer, en la que serà la tretzena temporada donant suport al club lleidatà.