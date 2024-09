Victòria del Vila-sana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va guanyar per 2-1 l’Alpicat en el seu segon amistós de pretemporada que venia a ser un entrenament per a tots dos equips en el seu camí cap a la posada al punt per als seus respectius campionats. A hores d’ara el Vila-sana, sense les seues internacionals, està lluny encara del potencial que tindrà durant la temporada, però al tècnic Lluís Rodero li va servir per veure com estan les noves incorporacions i, sobretot, les joves que completen en aquestes dates la primera plantilla. Rodero només va poder comptar ahir, de la primera plantilla, amb Maria Porta, Sandra Coelho, Ana Horche –fitxada del Las Rozas–, Sara Planella, Laura Pastor –fitxada de l’Alpicat– i Judith Ortega. La resta, joves del planter com Maria Parrot, Marta Cerrada i Hanae Herrault. Les quatre argentines, Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini i Gimena Gómez, estan preparant el Mundial amb la seua selecció. I amb Espanya, a més de Victòria Porta estan treballant com reforços, per si hi hagués alguna lesió, la portera Anna Salvat i un altre dels fitxatges d’aquest any, Dana Antón, que ha arribat del Voltregà.

Després de l’amistós, Lluís Rodero va dir que “es tractava d’un entrenament més. Hem provat coses, però ens falta moltíssim perquè només portem una setmana de treball. Ara l’objectiu és fer un bon treball físic. Al principi hem estat molt bé fent la pressió alta i en les recuperacions. També hem jugat amb la portera del segon equip i això ens serveix per agafar ritme”, va explicar el tècnic lleidatà. El Vila-sana, que en el seu primer amistós va golejar el Reus per 4-1, jugarà un nou assaig aquest divendres al torneig de la Seu d’Urgell, on s’enfrontarà a la selecció de Xile, tercera en la recent GoldenCat.