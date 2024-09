El Cadí la Seu s'estrena amb triomf

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí la Seu, de la mà del seu nou entrenador, Isaac Fernández, es va imposar ahir en el seu primer amistós de la pretemporada al Tolosa Metropole francès per 80-58, fet que li va permetre adjudicar-se el VI Trofeu Encamp. El partit es va jugar a Pas de la Casa i els beneficis de la taquilla es van entregar a Càritas Encamp.

L’equip urgellenc va anar de menys a més, i malgrat que va arribar al descans amb una victòria molt ajustada (36-35) en la segona part va estar ferm en defensa i molt encertat en atac per acabar guanyant clarament per 80-58.Després del matx, Isaac Fernández va dir que “en línies generals hem estat prou bé per ser el primer partit i per la càrrega d’esforç que portem. L’altre equip ens ha posat en problemes. A nivell defensiu han estat dures, molt intenses i això ens ha anat molt bé”. Va afegir que “estic content perquè sembla que tenim capacitat per generar punts, n’hem fet 80, que per ser el primer partit està bé. Hem tingut encert des de la línia de tres. Defensivament, en moments puntuals també m’ha agradat l’equip”.

Per la seua part, el Robles Lleida, d’LF2, es va imposar en un altre amistós al Tarragona per 60-68. El tècnic, Rubén Petrus, explicava que “ha estat un partit del qual no estem contents. No hem estat capaços de mostrar el que volem ser, però ens ha de servir molt per saber el que hem de fer per competir en LF2 i per aprendre”.

El Robles Lleida presenta Justyna Rudzka i Martina Peláez

El Robles Lleida va presentar ahir la polonesa Justyna Rudzka i la targarina Martina Peláez, amb la qual cosa el club tanca el capítol de presentacions després que aquesta setmana fes el mateix amb els dos primers fitxatges que va fer, l’hongaresa Laura Biczo i la congolesa amb passaport francès Clara Mertz. El director esportiu del club, Joaquín Prado, va destacar de Rudzka que “pot jugar de base i d’escorta, té una bona direcció de joc, tir exterior i capacitat defensiva”. De Martina Peláez va destacar “la seua joventut” i que “és de casa, la qual cosa li dona més valor al projecte que tenim”.