Marc Márquez, segona victòria consecutiva

Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) s’ha adjudicat el Gran Premi de San Marino de MotoGP, la seua segona victòria consecutiva de la temporada.

Quan ha començat a ploure, encara que tímidament, el cerverí ha vist la seua oportunitat, ha atacat tots els rivals, s’ha posat líder sense entrar a canviar de moto, un error que han comès alguns rivals, entre ells el líder del mundial, l’espanyol Jorge Martín, i ha forjat la que seria la seua segona victòria consecutiva de la temporada, la cinquena en MotoGP en aquest escenari després de les aconseguides el 2015, 2017, 2019 i 2021, i la seixanta-unena en la categoria.

En el mundial segueix líder Jorge Martín (312 punts), quinzè després d’un colossal error en precipitar-se a l’hora d’entrar a canviar de moto per l’aparició d’una tímida i breu pluja, amb tot just set punts d’avantatge sobre Bagnaia (305) i amb 53 punts respecte a Marc Márquez (259).

La possibilitat de pluja s’ha convertit en la gran protagonista de la cursa de MotoGP, la qual cosa ha obligat a tots els equips a preparar una de les motos per a aquestes condicions i l’altra per a sec, amb la qual tots els pilots es 'van presentar' a la formació de sortida, i en les que es podien veure gotes de pluja a les cúpules dels carenats.

A més dels dubtes per les condicions atmosfèriques, en els moments previs a la sortida es va saber que l’italià Luca Marini seria baixa per no trobar-se en les millors condicions físiques, la qual cosa deixava l’equip oficial d’Honda sense representants, en no disputar tampoc el cap de setmana, per una forta gastroenteritis, Joan Mir.

Malgrat els dubtes per les condicions atmosfèriques, amb una tímida pluja intermitent, la cursa ha estat declarada de moll, la qual cosa ha facultat tots els pilots a poder entrar als seus tallers per canviar de moto.

S’ha apagat el semàfor i aquesta vegada l’autor de la 'pole position’, 'Pecco' Bagnaia, no s’ha deixat sorprendre, secundat per Jorge Martín, que ha hagut de superar el seu company d’equip Franco Morbidelli, mentre Marc Márquez tenia un frec a frec amb l’italià Enea Bastianini, però, abans de complir-se la primera volta, ja havia superat l’australià Jack Miller (KTM RC 16) i a l’italià Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP23).

Pedro Acosta (Gas Gas RC 16) ha estat altre dels que ha millorat una posició en la volta inicial, de les vint-i-set amb les quals estava programada la prova, encara que per a això ha hagut de resistir la pressió d’alguns dels seus rivals, que fins i tot ha propiciat un toc amb l’italià Franco Morbidelli, en el qual ha perdut els alerons davanters del costat esquerre de la seua moto.

Una volta més tard Acosta ha pogut amb Morbidelli, però l’italià li ha tornat poc després l’avançament.

Bagnaia s’ha mantingut ferm en el lideratge, perseguit per Jorge Martín, Morbidelli, Pedro Acosta -que ha caigut al revolt catorze de la quarta volta, encara que ha tornat a la cursa-, Brad Binder, Enea Bastianini i Marc Márquez.

Bastianini ha superat el sud-africà Brad Binder i Marc Márquez ha intentat fer el mateix, encara que ha hagut d’esperar un parell de voltes per aconseguir el seu objectiu i així evitar que l’italià marxés en solitari per endavant, mentre Bagnaia, Martín i Morbidelli ja comptaven amb gairebé tres segons d’avantatge sobre els seus rivals més directes.

Però el ritme de cap de cursa ha estat tan alt que Franco Morbidelli, que intentava mantenir-se després de Bagnaia i Martín, ha caigut al revolt u quan la pluja començava a caure amb una mica més d’intensitat, que ha fet saltar totes les alarmes a la resta dels equips, que han preparat les motos amb configuració d’aigua.

Jorge Martín ha estat el primer en entrar al seu taller a canviar de moto, en una decisió molt arriscada perquè la pluja encara no tenia prou intensitat, però que en el fons ha estat l’avís per a la resta de pilots com Aleix Espargaró, Raúl Fernández, Maverick Viñales o Pedro Acosta, que han optat igualment per entrar a canviar de moto.

En aquestes condicions, sense que la pluja arribés a caure de manera intensa, les que més agraden a Marc Márquez, el vuit vegades campió del món s’ha trobat líder de la cursa en la novena volta, superant Bagnaia i amb dos especialistes en aigua com Miller i Binder, després de l’italià.

Martín s’ha equivocat en el canvi de moto, en no ploure més, i tant ell com la resta de pilots que havia arriscat a l’hora d’utilitzar la moto amb configuració d’aigua ha hagut d’entrar novament al seu taller a canviar de moto, la qual cosa l’ha fet perdre una volta amb el cap de cursa.

Un colossal error que han aprofitat els seus principals rivals en la baralla pel títol mundial de MotoGP el 2024, que, a més, lideraven la cursa: Marc Márquez i 'Pecco' Bagnaia.

Márquez ha començat a consolidar el seu lideratge a poc a poc, sense que Bagnaia fes l’efecte de poder o voler disputar la victòria al de Cervera -potser més pensant en manera campionat que per la victòria parcial-, en tant que per darrere s’anaven atansant a poc a poc Enea Bastianini i Jack Miller, amb Alex Márquez en una meritòria cinquena posició aprofitant-se igualment de les condicions atmosfèriques.

Jorge Martín, en la catorzena volta, era quinzè, però amb volta perduda, igual com la resta de pilots que havien optat per entrar a canviar de moto: Maverick Viñales, Pedro Acosta, Aleix Espargaró -que s'ha retirat de la cursa poc després-, Raúl Fernández i Alex Rins.

En la quinzena volta Alex Márquez ha aconseguit superar Jack Miller per ascendir al quart lloc de la cursa, encara que sense aconseguir deixar enrere els seus rivals més directes.

Márquez i Bagnaia han protagonitzat una segona part de la cursa en la qual les diferències tan aviat creixien com s’escurçaven, però sempre amb Márquez marcant el ritme, amb un Bastianini 'navegant’ tercer, en terra de ningú, a poc més d’un segon.

A deu voltes del final, el vuit vegades campió del món ha sabut mantenir les diferències sobre el vigent campió i també respecte a un Boga Bastianini que no ha donat mostres de poder recuperar el terreny cedit als seus rivals i semblava conformar-se amb la tercera plaça.

Marc Márquez ha demostrat a set voltes del final que no estava disposat a vendre barata la derrota i, amb un registre de 1:31.564, ha establert un nou rècord absolut de cursa que li donava un avantatge de més d’un segon sobre 'Pecco' Bagnaia, que ha llançat la tovallola per no comprometre la seua situació en el campionat.

La victòria de Marc Márquez ha resultat inapel·lable, amb un ritme que ja no ha pogut ni seguir el seu rival més directe, 'Pecco' Bagnaia, i amb un Bastianini tercer, en solitari, lluny del cap de cursa.

La quarta plaça ha estat per a Brad Binder, per davant de Marco Bezzecchi, Alex Márquez, Fabio Quartararo, Jack Miller, Fabio di Giannantonio i Pol Espargaró, que han completat les deu primeres posicions.