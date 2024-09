Victòria de l'Alpicat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alpicat es va imposar ahir per 5-3 al Maçanet en el Torneig Clyton-Cadí de la Seu d’Urgell, amb la qual cosa avui s’enfrontarà amb la selecció d’Andorra (13.15) en el partit per la tercera posició que, com tot el torneig, es disputa en el Pavelló Municipal d’Esports. L’equip que entrena Jordi Expósito va perdre divendres en la primera jornada davant del Calafell per 2-4, equip que ahir també va superar el Maçanet per 7-3, amb la qual cosa va acabar primer de grup. L’Alpicat va formar inicialment amb Xavi Bosch, David Ballestero, Jan Munné, Miquel Serret i Uri Llenas, jugant també Ricard Casals, Mats Zilken, Joan Ramon Serret, Pol Besolí i Marc Vázquez. Els gols de l’equip del Segrià els van marcar Zilken, Joan Ramon Serret, Besolí i Uri Llenas, autor d’un doblet.

L’Alpicat va sortir molt motivat a la pista, davant d’un rival d’OK Lliga Plata, amb ganes d’aconseguir la victòria. Va ser un partit igualat, que va arribar al descans amb un 2-2, però a la segona meitat el conjunt de Sito Expósito va tenir més encert davant de la meta rival i es va emportar una merescuda victòria. “Estic molt satisfet del resultat i del rendiment de l’equip”, va dir després del partit l’entrenador de l’Alpicat, equip que aquesta temporada debutarà a l’OK Lliga. “Hem estat una mica desencertats en atac, perquè hem generat força ocasions, però cinc gols tampoc està malament”, va afegir.També va jugar ahir a la Seu l’equip femení de l’Alpicat, que milita a Nacional Catalana i va perdre 2-4 davant de la selecció de Xile, que està preparant el Mundil que començarà d’aquí a pocs dies a Itàlia.

El Vila-sana rep avui el Sant Cugat en el seu debut a la Lliga Catalana

El Vila-sana rep avui el Sant Cugat (12.30) en el seu partit de debut en la Lliga Catalana, que l’equip del Pla d’Urgell continua afrontant sense les jugadores internacionals. “L’afrontem com un partit més de pretemporada, sabent les dificultats que tenim”, explicava ahir el tècnic, Lluís Rodero. El Vila-sana no pot comptar amb les argentines Luchi Agudo, Dai Silva, Flor Felamini ni Gimena Gómez, tampoc amb la internacional amb Espanya Victòria Porta, ni amb Anna Salvat, que s’entrena amb Espanya, ni la lesionada Dana Antón.