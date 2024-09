El Barça arranca amb triomf i Caño, titular

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona va començar ahir la Lliga F amb una solvent victòria (0-3) en la seua visita al Deportivo, un equip acabat d’ascendir, en un partit en el qual la lleidatana Alba Caño va sortir a l’onze titular i va ser substituïda en el descans per Alèxia Putellas. L’actual campió de Lliga no va tenir un inici fàcil i el Deportivo, en la seua tornada a la màxima categoria, va plantar cara durant la primera part, però va acabar 0-3. Un doblet de la polonesa Pajor (58’ i 88’) i un altre gol d’Esmee Brugts (72’), van permetre a les pupil·les de Pere Romeu sumar els tres primers punts en la competició que porta cinc anys dominant amb autoritat. El Barça va sortir al partit disposat a resoldre’l per la via ràpida. La portuguesa Kika va dispurar de la primera ocasió del partit als quatre minuts. Es va plantar davant la portera local, Pereira, però no va encertar en la definició. L’equip blaugrana va anar arribant a porteria, però no hi havia encert. El Deportivo es defensava bé i tot i que amb prou feines creava perill va fer que el marcador no es mogués. A la segona meitat, Pere Romeu va posar al camp Alèxia Putellas i Aitana Bonmatí, que havien començat a la banqueta. El Barça va continuar arribant a la porteria local amb facilitat, però ara ja l’acompanyava l’encert. La polonesa Pajor va anotar el 0-1 al 58 i, malgrat que el Deportivo no es va ensorrar i va mantenir la solidesa defensiva, el 0-2 de Brugts al 72 deixava el matx sentenciat. La rúbrica la va posar de nou Pajor, que va anotar el 0-3 al minut 88.