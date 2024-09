Espanya acaba amb 40 medalles i supera la marca de Tòquio 2020

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip espanyol va concloure ahir la seua participació en els Jocs Paralímpics de París 2024 amb 40 medalles (7 d’or, 11 de plata i 22 de bronze), quatre més que a Tòquio 2020, i amb un “notable alt” de valoració, segons va dir Miguel Carballeda, president del Comitè Paralímpic Espanyol. En l’última jornada, l’asturià Alberto Suárez va conquerir l’última medalla, la número 40, al guanyar la plata en la prova de marató de la classe T12 per a esportistes amb discapacitat visual, mentre que la barcelonina Elena Congost va ser desqualificada després d’haver guanyat el bronze per una irregularitat amb el seu guia a escassos metres de la meta. El Comitè Paralímpic Espanyol va confirmar que li donarà una beca. Els Jocs van acabar ahir amb la cerimònia de cloenda i el francès Tony Estanguet, president del Comitè Organitzador de París 2024, va declarar que el que s’ha viscut a la ciutat amb els Jocs ha estat “increïble, innegable i inoblidable” i va assegurar que la “revolució paralímpica ha començat i que no hi ha marxa enrere”.