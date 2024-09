Pòquer de Roglic a la Vuelta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El ciclista eslovè Primoz Roglic es va proclamar ahir campió per quarta vegada en la seua carrera de la Vuelta, igualant així Roberto Heras com el ciclista amb més títols de la prova espanyola en tota la història de la competició.

La festa del ciclista de Red Bull Bora va començar una vegada conclosa l’última etapa de la 79a edició de la Vuelta a Espanya, una contrarellotge de 26,4 quilòmetres que es va disputar pels carrers de Madrid, entre el barri de Las Tablas i la Gran Via de la capital espanyola. El vencedor d’aquesta última etapa de la competició va ser el suís Stefan Küng (Groupama FDJ), que va aconseguir establir un temps de 26’81” minuts. En segon lloc va arribar el gran heroi de la jornada, Primoz Roglic, que es va quedar a 31 segons del primer lloc i d’aconseguir la seua quarta victòria d’etapa en aquesta edició de la competició; i va tancar el podi l’italià Mattia Cattaneo (T-Rex Quick Step) que es va quedar a 42 segons de Küng.En la classificació general, Roglic va encapçalar la taula, després de resgistrar un temps de 81h 49’18” entre les 21 etapes d’aquesta edició de la Vuelta, que va començar a la capital de Portugal, Lisboa, i va acabar a Madrid. L’australià Ben O’Connor (Decathlon Ag2R) va acabar en segon lloc a 2’36” minuts de l’eslovè, malgrat vestir el mallot de líder durant 13 jornades i registrar el seu millor resultat en una gran volta ciclista. Finalment, el podi el va tancar Enric Mas (Movistar Team). El d’Artà es va quedar a 3’13” minuts de Roglic i no va poder fer el pas endavant que s’esperava, malgrat que va oferir una imatge nova en el pla ofensiu.Fora del podi, l’equatorià Richard Carapaz (EF Education Easypost) es va haver de conformar amb la quarta posició (+04’02”) i el jove danès de 23 anys d’edat Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) va tancar el top 5 i es va coronar com el millor jove de la competició.D’altra banda, cal destacar l’actuació de l’alabès Mikel Landa (T-Rex Quick-Step) que va acabar vuitè a la general (+10’04”); i del jove granadí de 23 anys Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), que va tancar la seua participació en la Vuelta en la desena posició de la classificació general (+11’19”), però sense poder ostentar el jersei del millor jove, que va acabar sent per a Skjelmose.Roglic va tornar a Cibeles tres anys després del seu triplet, en el qual va aconseguir imposar-se en les edicions del 2019, 2020 i 2021 de la Vuelta. Després d’aquesta victòria, llueixen al seu palmarès quatre Vueltas i el Giro d’Itàlia amb quinze i quatre triomfs d’etapes, respectivament. També, quatre etapes del Tour de França amb un segon lloc el 2020, un títol olímpic de crono el 2021, dos Tirrens, dos Itzulies, dos Dauphinés i un Lieja. Amb aquest triomf de Roglic, els eslovens han acaparat les tres grans proves de la temporada, ja que Tadej Pogacar va aconseguir conquerir el Giro i el Tour de França.

Roglic: “Estic gaudint del moment”

Després de concloure l’etapa 21, el guanyador de la Vuelta a Espanya 2024, Primoz Roglic, va declarar que “sabíem que Küng era molt fort en aquest tipus de contrarellotges. Cal felicitar-lo per la victòria, però jo estic gaudint el moment. Tenir la família aquí és una mostra del sacrifici que he fet, significa que ho hem aconseguit”, va dir.D’altra banda, el ciclista mallorquí Enric Mas va assegurar que “estic rebentat. Han estat 21 dies de molt desgast al ser la Vuelta de més desnivell. Eren pocs segons els que em separaven del segon lloc, però se m’ha fet molt complicat. Avui ha estat el pitjor dia, ho he passat fatal”, va assenyalar.