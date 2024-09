Els atletes Toni Marín i Tomi López inicien el repte de 2 Ultramans en 6 dies

El lleidatà Toni Marín i el madrileny Tomi López van iniciar ahir un nou repte solidari que durarà fins dissabte. Afrontaran dos Ultramans en aquests sis dies amb l’objectiu de recaptar fons per al tractament i investigació de sis malalties infantils rares.

En total, ambdós atletes nadaran 20 km, pedalaran 840 km amb bicicleta i correran a peu 168 km, tot plegat a les instal·lacions del gimnàs Viding Ekke. I és que cada Ultraman és una prova d’ultraresistència d’aquestes tres disciplines en tres dies consecutius, per això es fa en sis jornades. El projecte es complementarà amb una caminada solidària demà.Amb el lema Fes visible l’invisible, Toni Marín va explicar que “cada dia estarà dedicat a una de les causes i cada jornada recaptarem fons per a una d’aquestes malalties infantils minoritàries. Tot el que ho vulgui hi podrà participar”. Aquestes sis malalties rares són les síndromes d’Usher i de Rett, el TEA, la pell de papallona, el cordoma indiferenciat i una patologia que pateix l’Àlex, un nen lleidatà, que encara no té nom. En la jornada inicial van afrontar 10 km nadant a la piscina i sis hores de ciclisme indoor, la qual cosa equival a recórrer 145 quilòmetres en una bicicleta a l’aire lliure.