El Futsal Lleida, llest per a la Lliga

El Futsal Lleida, el referent del futbol sala lleidatà que tornarà a competir aquesta temporada a la Segona B estatal, ja està preparat per obrir la Lliga aquest dissabte a la pista del CN Sabadell (18.30). L’equip, que ha tornat a la categoria de bronze del futbol sala espanyol després de tres anys d’absència, el dirigeix tot un il·lustre d’aquest esport a Lleida com és Xavi Molins.

Als seus 57 anys porta des dels 19 vinculat al futbol sala i anteriorment va jugar des de molt petit a futbol, inclòs el planter de la UE Lleida. Va jugar a la màxima categoria espanyola dos anys en el desaparegut Ciutat de Lleida, que després es va fusionar amb el Sícoris, en el qual va ser jugador i entrenador. Amb una dilatada trajectòria com a tècnic, la passada temporada va dirigir el Seròs i el 2018 va ser el tècnic del CFS Alcoletge. Assegura que per a ell és tot un repte aquesta temporada i que la il·lusió és màxima. “Hem tornat a una categoria estatal, potent i molt dura. Però hi ha una plantilla jove i esperem no tenir dificultats per consolidar-nos a la categoria”, explica Molins. Encara que es tracta de només un test de pretemporada, l’equip lleidatà ve d’empatar 4-4 dissabte passat en un amistós davant del Barceloneta, un dels seus rivals a la Lliga.

“És un equip candidat a ascendir, així que va ser una bona pedra de toc. La categoria és molt igualada, excepte tres o quatre equips, i les nostres opcions passaran, sobretot, per ser forts a casa”, assenyala el tècnic lleidatà. La plantilla la componen Izan Martínez, Víctor Piñol i Guillem Ortis com a porters; Iñaki Muñoz, Roger Artero (capità i veterà de l’equip amb 31 anys), Robert Peña i Ian Berbel com a tancaments; Pau Muñoz, Pol Barrot (exjugador de l’ Osasuna Magna Xota), Patrick Llusera, John Casey, Sergi Gil i Otto Rabah (l’únic fitxatge, que arriba del Comtat d’Urgell de Balaguer) com a ales; i Jordi Valero i Boymy com a pivots.La plantilla va començar la pretemporada el passat 5 d’agost, inclòs un ministage de tres dies al Pirineu. “Hem treballat molt dur per arribar ben preparats a l’inici de la Lliga. Hem fet un treball professional sense ser-ho. Confio molt en aquest grup de jugadors, que és pràcticament la mateixa plantilla de l’any passat”, declara Molins. A banda de la Lliga, el Futsal Lleida tindrà un compromís aquesta setmana en les semifinals de la setena edició del Memorial Quim Sala enfrontant-se al Baró de Maials, de Tercera. En la ronda anterior, els de Xavi Molins van golejar el Ponent Futsal Alcarràs per 6-2. Precisament, el Ponent juntament amb l’Alcoletge són els dos clubs amb els quals tenen acords de col·laboració.

Grúas Cerezo substitueix Lamsauto com a espònsor principal

Grúas Cerezo és el nou patrocinador principal del Futsal Lleida per a aquesta temporada. La denominació de l’equip és a partir d’ara Cerezo Futsal Lleida.La firma lleidatana, amb més de quaranta anys d’experiència, apareixerà en exclusiva al frontal de la samarreta del primer equip.Per una altra banda, Lamsauto passarà a ser el segon patrocinador de l’equip lleidatà després de sis temporades com a espònsor principal. Per la seua part, els equips del futbol base del club lluiran Ozone Bowling al frontal de la samarreta.