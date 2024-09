El pròxim repte de Raül Arenas és una caminada solidària a Bell-lloc

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El novè repte solidari de l’atleta de Tàrrega Raül Arenas serà diferent de tots els que ha organitzat fins ara, però amb el mateix objectiu, recaptar fons per donar-los a entitats que investiguen malalties minoritàries. Fins ara, Arenas afrontava en solitari llargues distàncies non stop, mentre que la seua nova iniciativa és una caminada solidària a què convida a participar la màxima quantitat possible de gent.

La caminada serà el 5 d’octubre a la seua localitat natal, Bell-lloc, a les 16.30. Ofereix dos recorreguts, un de més exigent i un altre de caràcter familiar, per les zones en les quals va discórrer la seua infància, abans de traslladar la seua residència a Tàrrega. La llarga serà una caminada de 20 quilòmetres, encara que per facilitar una major participació n’ha previst una segona de 8 quilòmetres. El preu de la inscripció serà de 5 euros i podrà fer-se durant el cap de setmana anterior i el divendres anterior a la caminada a la Societat Cultural Recreativa de Bell-lloc, encara que també té previst que puguin fer-se a Tàrrega. Els participants que procedeixin de Tàrrega i voltants i no disposin de mitjans per desplaçar-se a Bell-lloc tindran autocars a la seua disposició, per als quals caldrà fer una reserva prèvia.El seu anterior repte va ser una carrera en solitari de 115 quilòmetres al juny per visibilitzar les conseqüències del bullying.