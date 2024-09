Jugadors amb contracte temporal per a l'Hiopos

“Estem treballant per reforçar-nos i reforçar-nos bé”, va dir ahir Joaquín Prado, director esportiu de l’Hiopos Lleida, que té encara lliures les dos úniques fitxes de jugadors extracomunitaris que permet la reglamentació. Prado va destacar que a l’ACB “la plantilla no estarà tancada tota la temporada, ja que no hi ha terminis”, al contrari que passa a la LEB Or. Va afegir, durant la presentació del croat Luka Bozic, que busquen un 5 i un 4.

Atesa la importància que tenen les limitades places d’extracomunitaris, el club està treballant en la incorporació de “jugadors temporals”, a qui es faria un contracte d’un any, però amb la clàusula de poder rescindir en un mes o mes i mig, si no ofereixen el rendiment que s’espera d’ells. N’hi ha alguns que encaixen en aquest perfil però no hi ha res avançat.Així mateix, de Bozic va destacar que “és un jugador molt complet” i que “ve de fer dos temporades molt bones a la Lliga Adriàtica” i que espera que s’adapti ràpid. Bozic va comentar que “la Lliga Adriàtica és molt diferent de l’ACB espanyola. Crec que necessitaré una mica més de temps per adaptar-me, però els companys, els entrenadors i tothom al club m’estan ajudant”. A més, també va afegir que es va decidir a venir a Lleida «quan em va trucar l’entrenador, vaig parlar amb ell i em va dir: “Escolta, m’agrada el teu estil de joc, et vull aquí, et donaré llibertat, et donaré minuts, crec que pots fer-ho bé a l’ACB”», va valorar.

El Robles Lleida rep avui el Tordera a la Lliga Catalana

El Robles Lleida obrirà avui la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet 2, rebent al pavelló de Pardinyes el CEEB Tordera-CB Blanes (19.00 hores). El tècnic de l’equip lleidatà, Rubén Petrus, explicava ahir que “ens el plantegem com els altres partits amistosos, com un entrenament de nivell” davant d’un rival que considera “difícil” i que també és de Lliga Femenina 2. Sobre els quatre fitxatges que ha incorporat l’equip, va comentar que “s’estan adaptant bé” i considera que el Robles 2024-25 “és un equip jove amb ganes de créixer i millorar”. Tornaran a jugar dissabte a Viladecans.

Manresa i Joventut obren la competició

La Lliga Catalana d’ACB s’obre avui a Tarragona amb la disputa del partit, en el Grup 1, entre el Morabanc Andorra i el Girona (12.30 hores). Aquest grup el completa el Barcelona, que debuta demà. En el Grup 2, en el qual juga l’Hiopos Lleida, juguen avui el Baxi Manresa i el Joventut de Badalona, a partir de les 20.30 hores.