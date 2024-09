L’AEM, passa de ronda amb penals (1-1)

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat amb un domini local però sense ocasions, mantenint la pilota en la seva possessió. Al minut 15, en una centrada de pilota aturada han aconseguit el gol per posar-se per davant. L'AEM ha continuat intentant trobar una esquerda a la defensa balear, però no han pogut portar la iniciativa. Al minut 30 s'ha realitzat una pausa d'hidratació, punt a partir del qual l'AEM ha igualat el ritme de les locals hi ha trobat més ocasions, però sense cap clara.

La segona part ha començat amb la mateixa empenta de l'AEM, amb dues ocasions clares en els primers minuts, en un atac comandat per Marina Pérez. Al quart d'hora ha entrat Evelyn, que avui havia començat de suplent, per augmentar el ritme de la pilota en tres quarts de camp. Després d'uns minuts sense ocasions, al minut 25 la mateixa Evelyn ha estavellat una centrada al travesser que Ransanz no ha pogut aprofitar el rebot que ha deixat al segon pal. En tornar de la pausa per hidratació, les locals han estat a punt de marcar un segon gol en una pilota que ha quedat morta a dintre de l'àrea. Els d'arres deu minuts de joc han estat marcats pels intents de l'AEM per fer el gol per igualar el marcador, amb un possible penal a favor. Al minut 89 Evelyn aconseguit marcar el gol per empatar, en una badada defensiva de l'Atlètic Balears. Els 90 minuts reglamentaris han acabat en empat i han portat als equips a la pròrroga.

Els primers minuts de pròrroga han estat dominats per l'AEM, on Gestera ha estat a punt de marcar el gol per trencar la igualtat, en un xut que ha marxat fora. Ha estat l'única ocasió clara de la primera part del temps afegit. Durant la segona meitat els dos equips han baixat el ritme i han parat d'atacar amb tanta intensitat. Tot i això, l'equip blau ha estat qui més ocasions ha tingut durant els últims minuts del partit que s'ha convertit en una constant anada i tornada. Evelyn ha estat a punt de marcar el seu segon gol del compte personal, però s'ha estavellat al pal. En l'últim minut de la pròrroga Atiq ha estat a punt de marcar un xut de dintre de l'àrea petita però ha marxat per dalt. Finalment, el partit s'ha resolt per penals, amb victòria de l'AEM per 3 a 4.

L'AEM guanyen el seu partit de copa, continuant vius en la competició. El pròxim partit es jugarà aquest diumenge contra el Barça B, el vigent campió de la temporada passada, a Barcelona a les cinc de la tarda.