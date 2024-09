El Vila-sana s'imposa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Una setmana després del seu primer amistós de preparació, Vila-sana i Alpicat van tornar a jugar ahir al mateix escenari, en un pas més per posar-se a punt de cara a les seues respectives competicions, l’OK Lliga per a l’equip del Pla d’Urgell i la Nacional Catalana per a les del Segrià. Com fa una setmana, va tornar a guanyar l’equip que milita en una categoria superior, el Vila-sana. Ahir ho va fer per 4-1, mentre que la passada setmana el marcador entre els dos equips lleidatans va ser més ajustat, 2-1. Pel Vilasana Maria Porta va firmar un doblet, van anotar Sara Planella i Maria Parrot i, per a l’Alpicat, va marcar Ona Moreno.

L’Alpicat masculí visita l’Igualada a la Lliga

L’Alpicat masculí debuta avui a la Lliga Catalana visitant l’Igualada (20.30), un partit que el tècnic dels del Segrià, Jordi Sito Expósito, es pren com un més de preparació. “L’equip està bé i l’objectiu és continuar treballant per arribar al millor possible al 12 d’octubre, que és quan comença la Lliga.” Per això, afegeix que “per descomptat que volem guanyar i competirem amb l’exigència de sempre, però la Lliga Catalana no deixa de ser un títol menor. La idea és que aquests partits ens serveixin per continuar preparant-nos per al debut a l’OK Lliga”.Després d’haver disputat tres partits seguits el cap de setmana passat en el torneig de la Seu d’Urgell, en el qual van quedar tercers, Sito reconeix que “els jugadors tenen les cames pesades, però l’Igualada estarà igual que nosaltres, perquè també va competir a la Seu. Es tracta de continuar creixent en confiança i demostrar del que som capaços”.