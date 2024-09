El Coll de Nargó es proclama campió al derrotar l'Organyà

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Coll de Nargó es va proclamar ahir campió de la Copa Pirineus, a l’imposar-se a la final a l’Organyà per 1-2. L’encontre es va jugar al Camp Municipal Les Lloredes, a Organyà, amb una notable assistència de públic, que va donar un gran ambient a la final. En un partit que va resultar equilibrat i amb ocasions per a ambdós equips, l’Organyà es va avançar en el marcador, però el Coll de Nargó li va donar la volta per guanyar la Copa.