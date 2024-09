L'Hiopos Lleida anuncia el fitxatge del nord-americà Derek Cooke

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Hiopos Lleida ha confirmat aquest dijous la incorporació del nord-americà Derek Cooke, que era un dels objectius del club lleidatà per cobrir una de les places d'extracomunitari pendents, tal i com ha avançat avui SEGRE. Derek Cooke Jr. va nàixer a Washington DC, té 33 anys i pot jugar com a pivot o com a ala-pivot. Fa 2,06 i procedeix de l’Aquila Basket Trento, de la Lega Basket Sèrie 2 italiana i anteriorment va jugar en el Treviso, també italià, el Hapoel Gilboa Galil d’Israel i el Brose Bamberg de la Bundesliga alemanya.

D’altra banda, l’Hiopos Lleida debuta aquest dijous per la tarda a la Lliga Catalana d’ACB enfrontant-se al Baxi Manresa (18.30), al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. El Baxi Manresa va colpejar primer el grup B de la Lliga Catalana, en el qual figura també l’Hiopos Lleida, i va derrotar el Joventut Badalona per 71-59 en un xoc que va tenir molts alts i baixos als dos equips, però la pèssima segona meitat verd-i-negra va decantar la balança. En el partit corresponent al Grup A, el Morabanc Andorra va derrotar el Girona per un clar 84-61.