L'Hiopos vol Derek Cooke

El nord-americà Derek Cooke Jr. és l’objectiu de l’Hiopos Lleida per cobrir una de les dos places d’extracomunitari que li falten per completar la plantilla. El club ha arribat a un principi d’acord amb el jugador que, pendent que no sorgeixin problemes a última hora, podria arribar a Lleida les pròximes hores per firmar el contracte i ocupar una de les dos posicions de joc interior que falten per cobrir. Derek Cooke Jr. té 33 anys i pot jugar com a pivot o com a ala-pivot. Fa 2,06 i procedeix de l’Aquila Basket Trento, de la Lega Basket Sèrie 2 italiana i anteriorment va jugar en el Treviso, també italià, el Hapoel Gilboa Galil d’Israel i el Brose Bamberg de la Bundesliga alemanya. El club li faria un contracte per una temporada encara que incloent una clàusula per la qual se’l pot tallar en un o dos mesos si la seua adaptació o rendiment no és l’esperat.

D’altra banda, l’Hiopos Lleida debutarà avui a la Lliga Catalana d’ACB enfrontant-se al Baxi Manresa (18.30), al Palau d’Esports Catalunya de Tarragona. L’entrenador de l’equip, Gerard Encuentra, va reconèixer ahir que l’equip segueix enfocat a “arribar preparats per a l’inici de Lliga” però que “no estem preparats per a una competició d’impacte imminent”. Amb la plantilla per completar i un jugador “que només porta un entrenament amb el grup”, com el base Dee Bost, va dir, “no tenim un altre objectiu que no sigui millorar”, per la qual cosa aquest partit “ens ha de servir per posar a prova el que estem treballant”. No va voler amb això restar importància a una competició que va qualificar d’“històrica i de gran nivell”, però va insistir que “ha de servir-nos per continuar avançant en la nostra preparació”.Respecte al ritme en els entrenaments, va dir que l’equip continua avançant “sense pausa però sense pressa”. “Ara mateix anem treballant els que som aquí, introduint coses noves i augmentant la dificultat de les coses que ja coneixíem. Falta la incorporació de dos peces en el joc interior, però no podem estar esperant-los”, va explicar.

El Baxi Manresa va colpejar primer el grup B de la Lliga Catalana, en el qual figura també l’Hiopos Lleida, i va derrotar el Joventut Badalona per 71-59 en un xoc que va tenir molts alts i baixos als dos equips, però la pèssima segona meitat verd-i-negra va decantar la balança. En el partit corresponent al Grup A, el Morabanc Andorra va derrotar el Girona per un clar 84-61.

El Baxi Manresa supera el Joventut i l’Andorra derrota el Girona