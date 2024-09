Eliminats de la Copa

Publicat per Joan Bové Verificat per Creat: Actualitzat:

El Balaguer va caure eliminat en la tercera ronda de la Copa Catalunya al perdre (2-1) davant del Cardona, un rival que milita a la Segona Catalana, una per sota dels de la Noguera.

Els locals van començar millor i van dominar la primera part del partit. El Cardona, a més, va aconseguir obrir molt aviat el marcador i en el minut Pérez va rematar a la xarxa l’1-0. El Balaguer va acusar el cop i va provar de reaccionar, encara que va generar poques ocasions de gol. La més clara de totes va arribar poc abans del descans en un tret de Mikel en el minut 39 que es va estavellar al travesser. Amb l’1-0 en el marcador i sense més ocasions per a cap dels dos conjunts es va arribar al descans.Abans de la represa, l’entrenador del Balaguer va reestructurar l’equip i va introduir al camp tres jugadors de refresc. Els canvis van semblar donar aire a l’equip i aquesta sensació es va fer efectiva en el minut 49, amb el gol de León, que empatava el partit. Tanmateix, poc va durar l’alegria visitant per l’empat, perquè tot just 6 minuts després el Cardona va tornar a marcar aquesta vegada per mediació de Segura, que va establir el que seria el definitiu 2-1.Després d’uns minuts de transició, l’enfrontament va canviar en el minut 72, quan els locals van quedar en inferioritat al ser expulsat Guijarro. L’expulsió va provocar que el Cardona endarrerís les seues línies per defensar la mínima renda. El Balaguer ho va intentar tot per empatar, però no va tenir fortuna i el matx va finalitzar amb el resultat de 2-1.Ara el Balaguer centrarà la seua atenció en la tornada a la Primera Catalana després de l’ascens aconseguit la passada temporada. Debutarà visitant el Turó Peira diumenge vinent.

El Borges va posar fi a la pretemporada imposant-se (2-0) al Pobla de Mafumet B. Els de les Garrigues han tingut una bona preparació, amb victòries en tots el seu partits i sense encaixar tot just gols.

En el duel d’ahir davant del Pobla de Mafumet B, els locals van tornar a mostrar el seu bon estat de preparació i van deixar sentenciada la victòria amb els gols de Gené en el minut 20 i de Giné a penes dos minuts després. Els visitants, que van provar de plantar cara malgrat la diferència de categoria entre ambdós equips, i van provar d’atansar-se amb perill a la porteria de Puiggròs, no van aconseguir crear ocasions de gol destacades.A la segona part, amb el marcador sentenciat i l’aparició del cansament acumulat pel Borges després del matx de Copa Lleida de dimarts passat davant del Balaguer, els locals van abaixar el ritme i l’entrenador va repartir els minuts entre els menys habituals. Això va igualar el joc en el tram final, que va finalitzar sense més canvis en el marcador. D’altra banda, en el partit anterior que servia de preàmbul, el Bellpuig es va imposar al Borges B (1-3) i es va emportar el Trofeu Ciutat de les Borges de Segona Catalana.