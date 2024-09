Primers tres punts de l’AEM (1-3)

Publicat per COLAU OBRADOR Verificat per Creat: Actualitzat:

El partit ha començat sense un clar dominador amb atracades a les dues àrees. Fins al minut 15 no ha arribat la primera ocasió, amb una centrada del Barça que no ha trobat rematador. Fins al 25 no ha arribat la primera ocasió clara de l'AEM, quan la portera blaugrana ha comès un error en refusar una centrada i l'equip lleidatà no ha pogut mantenir la possessió de pilota.

Després d'uns minuts atacant, Laura Blasco ha centrat una pilota, que Evelyn ha deixat passar per sota les cames i que gràcies a un mal rebot de la defensa del Barça, Marina Pérez ha marcat el primer gol de l'AEM. Després de 15 minuts sense massa ocasions, a l'última jugada de la primera part, Inés ha marcat gol en una rematada des d'una centrada des d'una falta, però ha estat anul·lat per fora de joc.

La segona part ha començat amb domini visitant, amb dues ocasions de Maria Lara que han estat anul·lades per fora de joc. El Barça B ha intentat canviar el domini de l'AEM, però sense trobar ocasions clares. Al minut 60 Vero Herrera ha provocat un penal, que Maria Lara ha concretat enganyant a la portera. Quatre minuts després, en un servei de cantonada Atiq ha marcat el tercer en una rematada de cap. Uns minuts més tard Palacios ha caigut a terra amb molèsties, i mentre l'AEM defensava amb una jugadora menys ha rebut un gol del Barça B.

L'AEM s'ha refet del gol amb un contraatac que Maria Lara no ha pogut centrar del tot bé quan tenien avantatge numèric, i una ocasió de Gestera que ha sortit per sobre del travesser. Els últims minuts del partit han estat marcats per l'empenta de les locals que han intentat remuntar, però amb l'AEM defensant amb solidesa. A l'últim minut les culers han tingut una ocasió claríssima que han estavellat al travesser.

L'AEM guanya al Joan Gamper després de deu partits sense aconseguir-ho, guanyant els primers tres punts de la temporada. El següent partit serà a Mallorca contra el Balears diumenge.