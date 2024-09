Baten el campió

Onze anys després, l’AEM va aconseguir el que semblava una gesta impossible, vèncer a casa del Barça B (1-3), el campió de Lliga les últimes dos temporades i que, fos quina fos la circumstància, havia guanyat les lleidatanes en les últimes deu visites a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Fins que ahir el conjunt lleidatà va mostrar una versió atrevida amb què va penalitzar un conjunt blaugrana amb moltes baixes i molt poc experimentat. I ho va aconseguir amb una actuació molt solvent, que li va permetre avançar-se cap a la mitja hora amb un gol de Marina Pérez i el va impulsar perquè a la segona meitat, lluny de conformar-se, anés a buscar més i es col·loqués 0-3. Va ser una renda suficient per permetre’s patir poc durant l’última mitja hora i poder aconseguir els primers punts a la Lliga.Des d’un inici, l’AEM va sortir a defensar-se alt per treure rèdit dels riscos que assumeix el filial blaugrana en sortida de pilota. Malgrat que les lleidatanes vivien lluny de la seua porteria, la local Escot va generar la primera ocasió, amb una centrada enverinada que Laura Martí va interceptar i va obligar que Laura Blasco evités la rematada de Martina protegint amb el cos.Després de l’avís local, l’AEM va aconseguir inquietar la saga blaugrana amb un parell de robatoris en zona perillosa, que van culminar en tímides rematades de María Lara, Palacios i Marina. Quan el matx s’atansava a la mitja hora, les lleidatanes van tornar a agafar una pilota en camp rival i María Lara la va entregar a Blasco al sector esquerre perquè la lateral posés una pilota tensa que Evelyn va poder controlar d’esquena. Tanmateix, va deixar passar la bola entre les cames perquè Marina aprofités l’enviament arribant des de darrere. La il·licitana no va atrapar la pilota per poc, però va tenir la fortuna que el rebuig de Ranera li va rebotar a la cama i es va introduir a la porteria (0-1). El conjunt lleidatà hauria pogut augmentar el botí abans del descans, ja que Inés va marcar en una falta lateral, però el seu gol va ser anul·lat per fora de joc. L’acció va deixar l’AEM amb la mel als llavis i va sortir al segon temps decidit a sentenciar, amb una pressió efectiva davant d’un Barça B que no trobava manera de crear perill. Tanmateix, podia empatar en un córner, en el qual Celia va rematar fins a tres ocasions però en totes va veure com Vero Herrera tapava. La veneçolana va ser protagonista també a l’àrea contrària, quan en un córner a favor va ser agafada per Martina quan anava a recollir el rebuig sense opcions de generar perill. La col·legiada va assenyalar penal a l’absurda acció de la defensa blaugrana, el primer a favor de l’AEM en un any i mig, ja que l’últim va ser el 23 d’abril del 2023. María Lara va assumir la responsabilitat de llançar-lo i, malgrat que Meri Muñoz li va endevinar la intenció, no va arribar a la pilota i va establir el 0-2, que va durar només 4 minuts, perquè en el 64 Maryame Atiq va anotar el 0-3 rematant al primer pal un córner centrat per Evelyn.El duel semblava dat, però la bogeria va continuar regnant i el Barça va reaccionar ràpid amb l’1-3 en el 67, en una segona acció que Schertenleib va culminar a l’escaire. L’AEM va assumir que havia de resistir per no perdre el que s’havia esforçat tant a aconseguir. Així, va començar a defensar-se més enrere, però també va tenir dos opcions molt clares per anotar el quart, primer en una contra que Mery Martí no va definir a passada al segon pal i després en un error en sortida de pilota que Gestera va definir amb rosca molt a prop del pal.Sense encert a l’àrea rival, les de Rubén López ho van buscar en la pròpia i el Barça B va assetjar, però només va tenir dos rematades clares de Noa i Celia, abans que en l’afegit Ranera disparés al travesser una falta directa molt llunyana. L’ensurt es va quedar en això i l’AEM va poder celebrar una victòria al feu blaugrana que abans només havia aconseguit una vegada, en la seua primera visita la temporada 2013-14.

Marina Pérez va donar molta importància a anar davant al descans: “Ens ha donat tranquil·litat”

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va donar especial mèrit al triomf del seu equip “per com s’ha donat, perquè hem tingut moltes ocasions i no hem patit gaire”. De fet, va apuntar amb certa resignació que “si haguéssim estat més efectives, hauríem sentenciat molt abans el partit i el tram final hauria estat molt més tranquil”.

Tot i així, l’entrenador es va mostrar satisfet perquè aquest triomf “és un gran reforç anímic i sumem tres punts que donen moral”. “En la primera jornada me’n vaig anar content malgrat la derrota, perquè vam tenir ocasions i vam fer les coses bé. Després d’això, passar de ronda a la Copa i guanyar avui en un camp com aquest és un gran reforç”, va insistir el tècnic. A més, va reconèixer que l’1-3 li va generar un punt d’intranquil·litat. “Em feia una mica de por quan hem encaixat el gol perquè no estàvem patint gens”, però va elogiar que “l’equip s’ha reposat molt bé i després tampoc hem patit gens”.El tècnic també va manifestar que en el descans va indicar a les seues jugadores que “seguissin igual, perquè no estàvem patint en pilotes llargues i l’únic perill que podien generar era jugant per dins, on estàvem robant molt bé durant tot el partit”.Per la seua part, María Lara va considerar que “la d’avui és una victòria important, però que encara queda molta competició i hem de prendre-ho amb calma perquè són només tres punts”. En aquesta mateixa línia, una altra de les golejadores, Marina Pérez, va expressar la seua alegria per la primera victòria de la temporada i va admetre que “anar guanyant per 0-1 al descans és una cosa que ens ha donat molta tranquil·litat per sortir a la segona meitat més alliberades i amb ganes d’anar per més”.