El Cadí continua agafant ritme

El Sedis Bàsquet va aprofitar el torneig per presentar els equips que competiran a nivell federat. - AGUSTÍ PEÑA

El Cadí va guanyar ahir el Tolosa Métropole (72-44) en el Memorial Jesús Cervós, que va servir per presentar els equips de la base una vegada acabat l’amistós de pretemporada. El conjunt que dirigeix Isaac Fernández es va mostrar molt superior al seu rival francès i segueix invicte, després de guanyar els seus dos anteriors compromisos, davant del mateix Tolosa (80-58) a Encamp i del Lima-Horta (72-39) a Mollerussa. Aquests tres partits han servit perquè les lleidatanes es recomponguin després de la inesperada sortida de Fabián Téllez, el seu tècnic inicial, i per preparar la seua participació a la Lliga Catalana Femenina, que arranca divendres. El conjunt de l’Alt Urgell disputarà la primera de les semifinals (18.30) contra el guanyador de la Lliga Catalana Challenge, que es decideix dimecres entre el Barça CBS i el Lima-Horta. L’altra semifinal la disputaran Girona i Joventut (21.00). La final està prevista per diumenge (12.00) al Municipal de Vic. El Cadí iniciarà la Lliga Femenina el 5 d’octubre rebent al Palau d’Esports el Girona.

D’altra banda, el Sedis Bàsquet va presentar una vegada finalitzat el matx davant del Tolosa els equips que componen la base i que estan a les portes d’iniciar la competició o l’han començat aquest cap de setmana passat. El club de referència de l’Alt Urgell compta aquesta temporada amb 10 equips al planter, 5 de masculins (júnior, cadet, infantil, mini i premini) i 5 de femenins (júnior, cadet, dos minis i un premini). A més, el conjunt sènior masculí competeix a Segona Catalana, mentre que el segon equip sènior femení ho fa a Primera Catalana.