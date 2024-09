El Madrid arranca la defensa del títol en la nova Champions

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid inicia avui la defensa de la seua corona de campió de la Lliga de Campions, que estrena nou format, en una primera jornada de la nova lligueta en la qual rebrà l’Stuttgart (21.00), equip que torna a la màxima competició europea 15 anys després.

En una primera jornada que s’allargarà fins dijous, avui també arranquen la seua etapa altres grans candidats com el Bayern, que rep el Dinamo Zagreb (21.00 hores) i el Liverpool, que protagonitza el primer gran partit de la nova Champions visitant el Milan a San Siro (21.00). Tanmateix, els partits inaugurals seran el Juventus-PSV –en el retorn de l’equip italià a la Champions després d’un any absent– i el Young Boys-Aston Villa, tots dos a partir de les 18.45 hores.

El Barcelona va anunciar ahir que Aitana Bonmatí, el contracte de la qual com a blaugrana expirava el 30 de juny del 2025, continuarà al club com a mínim fins al 2028. L’actual Pilota d’Or i la favorita per revalidar-la aquest mateix any va acceptar l’oferta de renovació del Barça, malgrat tenir-ne moltes més sobre la taula i, als seus 26 anys, estendrà la seua vinculació amb el conjunt blaugrana per tres temporades més, convertint-se en la futbolista femenina més ben pagada del món. El club va anunciar la continuïtat de la centrecampista dretana després que la firma oficial tingués lloc a les oficines del club en presència de la futbolista, el president Joan Laporta, i el directiu responsable del futbol femení, Xavi Puig.

En unes declaracions emeses per l’entitat, la de Sant Pere de Ribes va explicar que se sentia “molt feliç de continuar vinculada amb el club” i de començar la seua tretzena temporada vestint l’elàstica blaugrana.“La meua ambició sempre és màxima, la de l’equip també, volem continuar guanyant-ho tot i portar aquest escut a dalt de tot del món molts anys”, va manifestar la centrecampista, que com a blaugrana ja ha aconseguit guanyar cinc Lligues, sis Copes de la Reina, quatre Supercopes d’Espanya i tres Champions, aconseguint un històric pòquer de títols a l’última campanya. “Soc una persona molt ambiciosa, el meu caràcter sempre vol més, no em conformo amb poca cosa i crec que continuem tenint equip per lluitar per tot. Sé que el club farà una aposta forta i continuarà fent-la perquè puguem competir per tot durant molts anys”, va reiterar. Per això, es va mostrar “molt feliç” per poder continuar vinculada al club fins a l’any 2028. “Amb aquesta començo la tretzena temporada i si acabo el contracte seran 16 anys, què més pot demanar una culer des de molt petita que porta aquest sentiment tan profund i que vol continuar fent història amb el club”, es va sincerar.

El Rayo remunta a l’Osasuna en el debut de James

El Rayo Vallecano va remuntar ahir a la nit, en l’últim partit de la cinquena jornada de LaLiga EA Sports, a Osasuna (3-1), un duel amb debut del colombià James Rodríguez al conjunt madrileny, que va saber capgirar el golàs de Raúl García amb una gran segona part.

Dani Olmo, entre 4 i 5 setmanes de baixa

Dani Olmo estarà entre quatre i cinc setmanes de baixa per una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta, segons van informar ahir els serveis mèdics del club. L’egarenc va sortir lesionat del partit davant del Girona en el que semblaven unes molèsties al quàdriceps, però finalment les proves van revelar que l’afectació era més greu del que semblava en un primer moment. Així, estarà de baixa fins a la pròxima aturada de seleccions.

De Jong es torna a entrenar amb el grup

El neerlandès Frenkie de Jong va tornar a entrenar-se ahir amb el grup després de cinc mesos apartat de la competició per una lesió al turmell que es va produir durant el clàssic del mes d’abril, en el que era la tercera lesió a la mateixa zona en poc temps. Malgrat la tornada, no s’espera que estigui disponible per al debut de la Champions contra el Mònaco.