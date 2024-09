Fermín torna a lesionar-se i estarà de baixa tres setmanes

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El centrecampista del Barcelona Fermín López es va lesionar el recte anterior de la cuixa dreta durant l’entrenament d’ahir, segons van informar els serveis mèdics del club blaugrana, que ahir també va presentar la tercera equipació, de color verd, amb l’andalús com una de les imatges de la campanya

Fermín va fer part de la sessió amb el grup com a part del procés de recuperació de la lesió que va patir fa un parell de setmanes en la concentració amb la selecció espanyola sub-21, quan es va fer mal el recte anterior de la cuixa esquerra. Ara, necessitarà tres setmanes més per recuperar-se d’aquesta nova lesió muscular, segons va detallar el Barça, que amb prou feines ha pogut comptar amb Fermín després d’encadenar aquest estiu Eurocopa i Jocs Olímpics.La bona notícia per als blaugranes és que el centrecampista Frenkie de Jong va avançant en la recuperació de la lesió de turmell i aquest dimarts va tornar a participar en la sessió amb el grup, igual com el centrecampista Pablo Paéz Gavira Gavi, en la recta final de la recuperació de la seua greu lesió de genoll.