Izan Martínez, porter del Cerezo Lleida, convocat per la Catalana sub-19

Izan Martínez, porter del Cerezo Futsal Lleida a Segona divisió B, va entrar en la convocatòria de la selecció catalana sub-19 per fer una sessió d’entrenament dilluns vinent al pavelló Municipal Pau Ribas de Monistrol de Montserrat.

El jove porter es troba encara en edat juvenil. Per això, encara té fitxa del FS Alcoletge, un dels equips afiliats al Cerezo Futsal Lleida, però la temporada passada ja va ser un dels artífexs de l’ascens del primer equip lleidatà a Segona B, sent el porter menys golejat de la categoria. Ara, amb 18 anys, es manté com un pes pesant de l’equip en el seu retorn a Segona B després de tres temporades. De fet, el conjunt lleidatà va debutar dissabte passat en la nova categoria i ho va fer amb una dura derrota per 10-2 a la pista del Natació Sabadell. El Cerezo Futsal Lleida debutarà a casa aquest dissabte (19.30 hores) rebent l’FS Ripollet.Després del partit, el jove porter lleidatà s’unirà a la selecció catalana, on coincidirà amb quatre jugadors del Barça, en una convocatòria de fins a 26 jugadors. Martínez ja va ser cridat per la Catalana sub-19 l’any 2023, per la qual cosa aquesta serà la seua segona presència a la selecció.