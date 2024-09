El Madrid tira endavant el debut amb sofriment davant de l'Stuttgart

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Reial Madrid, amb gols del francès Kylian Mbappé, l’alemany Antonio Rüdiger i el brasiler Endrick Moreira, els tres a la segona meitat, es va imposar ahir amb més sofriment del que esperava a l’Stuttgart (3-1), que va mantenir l’empat al marcador fins al minut 83 després que Undav igualés l’1-0 en el minut 68. Tanmateix, l’escomesa final d’un conjunt blanc amb poca fluïdesa va valer perquè els d’Ancelotti s’estrenessin amb triomf en la primera jornada de la fase de grups de la renovada Lliga de Campions.

Després d’una primera meitat en la qual el conjunt alemany va gaudir de nombroses ocasions per obrir el marcador, el conjunt blanc es va avançar en el primer minut de la segona part mitjançant Kylian Mbappé, després d’assistència del brasiler Rodrygo Goes, aprofitant un greu error defensiu del darrere alemany en la primera jugada de la segona meitat. Tanmateix, l’Stuttgart no es va ensorrar i va empatar als 68 minuts amb un gol de cap de Deniz Undav a la sortida d’un córner. Quan el partit enfilava el tram final, en un córner des de l’esquerra picat per Luka Modric, Rüdiger va marcar el 2-1 de cap després d’imposar-se en el salt al seu defensor, i ja en el temps afegit Endrick va marcar el tercer amb un xut des de la frontal en una jugada al contraatac.

El Bayern apallissa el Zagreb i el Liverpool venç a MilàEl Bayern de Múnic és el primer líder de la lligueta a l’endossar una golejada d’escàndol al Dinamo de Zagreb (9-2). El Liverpool va remuntar a San Siro i va vèncer el Milan (1-3), mentre que la Juventus i l’Aston Villa també es van estrenar amb còmodes triomfs, contra PSV (3-1) i Young Boys (0-3), respectivament. A més, l’Sporting va guanyar contra el Lilla (2-0).