El Nucli Bordeus completa el primer bus cap a Saragossa

La penya Nucli Bordeus continuarà recolzant l’equip en els desplaçaments com va fer a la Final Four.

La penya Nucli Bordeus, que enguany ha doblat el nombre de socis, passant dels 150 de l’any passat als 380 actuals, va anunciar ahir que ja ha completat el primer dels autocars per viatjar diumenge vinent 29 de setembre a Saragossa per assistir a la històrica estrena de l’Hiopos Lleida a la Lliga Endesa ACB davant del combinat aragonès al pavelló Príncipe Felipe. Les primeres 55 places s’han cobert en menys d’una setmana i ja han començat a rebre demanda per a un segon bus.

La data límit per apuntar-se al desplaçament serà dimecres 25 de setembre i el preu, que inclou el viatge amb autocar i l’entrada al partit, és de 35 euros per als socis de la penya Nucli Bordeus i 40 per a la resta de seguidors. La sortida es farà des del pavelló Barris Nord a partir de les 8.30 hores i la tornada serà una vegada acabat el partit. Aquest serà un dels vuit desplaçaments que la penya farà en grup, que també acudirà a Vitòria, Bilbao i Andorra, a més de les pistes dels quatre catalans (Barcelona, Badalona, Manresa i Girona).L’Hiopos Lleida ha sol·licitat un total de 600 localitats a l’entitat saragossana i preveu una assistència propera al miler de seguidors, un número molt semblant al que va estar present a la semifinal de la Final Four de Madrid davant del San Pablo Burgos. “Hi ha molta febre per acompanyar l’equip, no només en els autocars organitzats conjuntament amb el Nucli Bordeus, sinó també d’aficionats que tenen previst desplaçar-se pel seu compte i aprofitar per passar el cap de setmana a Saragossa”, va afirmar ahir el president Albert Aliaga.

El club medita fitxar també un ‘4’ de forma provisional

La direcció esportiva continua sondejant el mercat a la recerca del 4 que hauria de reforçar la plantilla de cara al debut de lliga de la setmana que ve. Si no troba la peça que li encaixi en els esquemes a Gerard Encuentra, el club no descarta fitxar un jugador de forma provisional com ha fet amb Derek Cooke, que si bé ha firmat fins a final de temporada, ha inclòs una clàusula de sortida durant els primers mesos si el seu rendiment no és el que se n’espera.