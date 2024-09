Amarg debut del Girona

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El París Saint-Germain va amargar ahir a la nit l’estrena històrica a la Lliga de Campions del Girona amb una victòria per 1-0 al Parc dels Prínceps després d’un gol en pròpia porteria al minut 90 de Paulo Gazzaniga, que havia sostingut amb vida l’equip de Míchel Sánchez fins aquell moment.

El quadre de Luis Enrique, semifinalista de l’última edició, va fer més mèrits que el rival per sumar els tres punts en la primera jornada de la fase lliga de la renovada Champions i en el primer partit europeu sense Kylian Mbappé, però no va aconseguir la victòria fins a l’últim sospir, quan l’empat ja semblava inevitable.L’estrena catalana a la Lliga de Campions va tenir un final amarg, però els mil aficionats desplaçats van aplaudir els seus jugadors a l’acabar el duel: fa tres anys el Girona estava en places de descens a Primera RFEF i ara és l’equip espanyol que ha necessitat menys anys a Primera per arribar a la màxima competició europea.El PSG va saltar a la gespa amb molta ambició i es va apropiar aviat de la pilota. El Girona es va deixar anar i va guanyar metres, tranquil·litat i facilitat amb el pas dels minuts, mentre l’adversari perdia fluïdesa i s’equilibrava el duel.Després del descans el PSG, que havia perdut per lesió Marco Asensio, substituït per Randal Kolo Muani (39’), va tornar al camp amb la ferma voluntat de recuperar la iniciativa cedida, però va topar amb un Girona que volia continuar tutejant el seu rival i trepitjar àrea.Gazzaniga va mantenir amb vida el Girona fins al minut 90, però aleshores va cometre un error que es va traduir en una cruel derrota. Nuno Mendes va desbordar Arnau Martínez pel flanc esquerre de l’atac local i va centrar sense aparent perill. La pilota no anava entre els tres pals, però Gazzaniga la va introduir a la seua porteria a l’intentar treure-la i el PSG finalment va poder celebrar la victòria.

Celtic i Borussia Dortmund golegen en els seus duels

Borussia Dortmund i Celtic van golejar en la resta de partits d’ahir de Champions. Els de Glasgow van ficar una maneta de gols (5-1) a l’Slovan Bratislava malgrat que al descans es va acabar amb 1-0. Per la seua banda, el finalista l’any passat, el Borussia Dortmund, va treure tres punts de la seua visita al Bruges belga amb un 0-3 inapel·lable, però que els alemanys van aconseguir en els últims 15 minuts.